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"المرور": ضبط أكثر من 3000 مركبة وقفت بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات
السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:06 م
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الفجر السعودي
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أعلنت إدارات المرور السعودية، مساء اليوم السبت، أنها ضبطت بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية 3107 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء ذلك ضمن الحملة الميدانية المستمرة، التي تقوم بها إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها، التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات.
وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
الإدارة العامة للمرور السعودية
هي إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية.
وكانت مهمة تنظيم قطاع المرور في السعودية أحد مهام الشرطة السعودية، للمرور يتبع جهاز الشرطة، ويقوم بمهمات تنظيم حركة السير، وتحصيل المخالفات والتحقيق في حوادث المرور، وصدر أول نظام للمرور عام 1345هـ باسم ( قانون السيارات).
وتم إنشاء الإدارة العامة للمرور في عام 1381هـ، وأعيد تشكيلها عام 1387هـ وحددت اختصاصها وواجباتها، وأصبحت إدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام، لها ميزانيتها الخاصة والتي أدرجت فيها احتياجاتها من مشروعات وخطط لازمة لتنظيم حركة المرور.
ومن مهام الإدارة: تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدرها الجهات العليا المختصة، وإصدار التعاميم والتعليمات حسب نظام المرور وتعديلاته؛ بما يحقق المصلحة العامة، والاضطلاع بمسؤولية المرجعية فيما يخص نظام المرور، تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها، ومتابعة الأنظمة واللوائح المنظِمة لتسجيل المركبات، وإصدار شهادة براءة الذمة لتصدير المركبات، والإشراف على مدارس تعليم القيادة بالمملكة البالغ عددها ( 47 ) مدرسة، وتقييم أعمالها ومتابعتها، والإشراف على وكالات ومعارض بيع السيارات، ومتابعة تطبيق التعليمات المنظمة تشليح السيارات، أو تصديرها، أو إسقاطها، وحفظها بسجلات وملفات المركبات.
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