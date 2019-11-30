"المرور": ضبط أكثر من 3000 مركبة وقفت بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات





أعلنت إدارات المرور السعودية، مساء اليوم السبت، أنها ضبطت بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية 3107 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.





وجاء ذلك ضمن الحملة الميدانية المستمرة، التي تقوم بها إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها، التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات.





وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



