Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تصريحات مدربه.. الهلال يبدأ التحضير لسحق فلامنجو بكأس العالم للأندية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:08 م
Advertisements
لوشيسكو
لوشيسكو
أميرة فطيم
Advertisements
بدأ الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، في الاستعداد لمونديال كأس العالم للأندية، والذي سيشارك فيه الزعيم للمرة الأولى في تاريخه، وسينطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.

وتوج الفريق الأول للكرة بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

ويواجه الهلال فريق الترجي التونسي في افتتاح بطولة كأس العالم لأندية، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.

وطلب لوشيسكو، من مجلس إدارة الهلال، توفير مجموعة من البيانات والفيديوهات، عن فريق فلامنجو البرازيلي، والذي يقوده البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني السابق للهلال.

يذكر أن خيسوس قاد فريق فلامنجو إلى التتويج بلقب كوبا ليبارتادوريس على حساب بطل نسخة 2019 ريفربليت الأرجنتينى، بهدفين مقابل هدف.

وكان جيسوس قد أثار جدلا واسعا بتصريحاته المثيرة للجدل عن الهلال، قالا: "أنا من كونت وصنعت الفريق الحالي في الهلال، إنه من عملي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كأس العالم للأندية اليوم الهلال السعودي الليلة ليفربول الكرة المصرية الزمالك الدوري المصري اليوم الدوري المصري

أخبار تهمك

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ 36 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

منذ ساعة و 26 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

منذ أقل من ساعتين

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتوتن بث مباشر Premier League كورة جولرابط ماتش ليفربول LIVE watch

منذ ساعة و 10 دقيقة

«يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ ساعة و 12 دقيقة

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من "لوشيسكو" تجاه لاعبيه عقب انتهاء مواجهة عرعر

دوري أبطال آسيا| قرار عاجل من لوشيسكو لعرقلة جواسيس أوراوا ريد

نهائي دوري أبطال آسيا.. التشكيل المتوقع للهلال السعودي في مواجهة أوراوا

تشكيل الهلال الرسمي أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا.. مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر مجانًا KSA

الشوط الأول “yalla shoot” رابط مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريد بث مباشر اليوم السبت 9 – 11 – 2019 نهائى دورى أبطال اسيا

لوشيسكو (مدرب الهلال): كنت أتمنى أن نحرز المزيد من الأهداف في شباك أوراوا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:49 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

04:55 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

05:07 م

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status