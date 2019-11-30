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رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:02 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسام مجدي
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تعرض نادي الزمالك إلى هزيمة ثقيلة اليوم السبت 30 نوفمبر على يد نادي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قرار عاجل من مرتضى منصور عقب هزيمة اليوم

واتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار عاجل عقب هزيمة اليوم على يد نادي مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مرتضى منصور عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ غدا الأحد 1 ديسمبر ليتم حسم بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة في الفنرة القادمة.

إقتراب إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

وأصبح الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك يواجه خطر الإقالة من الفربق بشكل كبير خلال الساعات القليلة القادمة عقب هزيمة مازميبي اليوم.

بديل ميتشو في الزمالك

وقرر مسئولو الزمالك تعيين مدرب مصري ليكون بديلا لميتشو في تدريب الفريق في حالة الاتفاق تلى رحيله بالفعل والأقرب حتى الآن هو أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق.

ترتيب الزمالك في دوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يحصد نادي أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليتصدر جدول ترتيب مجموعته بينما يقف رصيد الزمالك بدون نقاط في المركز الرابع.
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الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور الزمالك إقالة ميتشو أخبار الزمالك

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