بشرى سارة من التموين لأصحاب البطاقات.. والتطبيق غدا (فيديو)

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بدء صرف السلع التموينية بالأسعار المخفضة اعتبارًا من الغد، موضحًا أن هناك ما يقرب من 30 ألف بقال تمويني على مستوى الجمهورية و4 آلاف منفذ جمعيتي، و1200 مجمع استهلاكي، ومنذ أسبوع بدأت هذه المنافذ في استلام مقررات تموين شهر ديسمبر، على أن تبدأ عمليات الصرف من الغد بأسعار مخفضة تصل لـ 17 جنيه للزيت، و8 جنيه لكيلو الأرز، و6.5 للدقيق، و8.5 لكيلو السكر.



وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن أنه تقرر مد فترة التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى منتصف ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص وزير التموين على إعطاء المواطنين مهلة إضافية أخرى مدتها 15 يوم ليتمكنوا من تقديم كافة التظلمات، حيث كان مقرر أن يتم غلق باب التظلمات 31 أكتوبر الماضي، ولكن الوزير أعطى مهل من 1 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، ونظرًا لبعض مطالبات المواطنين لعدم قدرتهم على التقدم بتظلماتهم، ارتأ الوزير أن يتم مدة المهلة 15 يوم أخرى؛ لتقديم التظلمات بشكل ورقي.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف الخبز مستمر لجميع المواطنين سواء المستبعدين أو غير المستبعدين.

