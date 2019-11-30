بعد الخسارة أمام مازيمبي.. قائمة المرشحين لخلافة ميتشو في الزمالك



وتعالت الأصوات المطالبة برحيل الصربي ميتشو عن تدريب الزمالك بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي اليوم السبت.



ويأتي الاقتراح مع تولي أسامة نبيه منصب المدرب المساعد، بنفس الجهاز المعاون للمنتخب الوطني الأول في مونديال روسيا 2018.



ومن المقرر أن يتم حسم ملف المدير الفني في الاجتماع الطارئ الذي سينعقد غدا الأحد بمقر النادي، بعد خسارة الفريق أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة من الأهداف في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



كما رشح البعض إسم حسن شحاتة لتولي تدريب الزمالك واستغلال خبراته الكبيرة بجانب علمه بكل كبيرة وصغيرة عن الفريق.



وأكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش خلال مباراة مازيمبي الأخيرة اثرت على الفريق في المباراة.



وقال ميتشو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن اللاعبين الذين بدأ بهم اللقاء هو القوام الأساسي للفريق رغم بعض الغيابات مشيرا إلى أن أزمة الفريق كانت في أطراف الملعب.



وأضاف ميتشو "مازيمبي فريق كبير واستغل الفرص لكن الهدف الثاني من تسلل واضح والزمالك أهدر عدد من الفرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة".



وأضاف "لعبنا الشوط الأول بطريقة جيدة رغم ان عامل الاض والجمهور كان ضد الفريق لكن الفريق فقد توازنه بعد الهدف الثاني".





انضم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لقائمة المرشحين لتولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.