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"الغذاء والدواء" تنفي وجود مواد مغشوشة في السجائر الواردة للسعودية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:54 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مساء اليوم السبت، أنها تنفي ما أثير بشأن وجود مواد مغشوشة كنشارة ‏الخشب أو مواد آخرى مخلوطة مع منتجات التبغ الجديدة‎‎.

هذا وشددت الغذاء والدواء، في بيان رسمي، على أن الفحوصات التي أجرتها ‏على منتجات التبغ، أثبتت مطابقتها للتراكيز المحددة من النيكوتين ‏والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة ضمن المواصفات ‏المعتمدة، مع خلوها من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها‎.‎

وأوضحت الهيئة أن تغير الطعم والرائحة في المنتجات الجديدة لا يعود ‏لوجود أية مواد مغشوشة، مؤكدة في ذات السياق، على أن منتجات التبغ ‏غير صحية بشكل عام حتى لو كانت مطابقة للمواصفات.

وأفادت بأن لائحة إلزام شركات التبغ بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج لم تنص على تغيير في مكوناته الداخلية أو مركباته، وهي نفس المواصفات التي فرضها عدد من الدول على شركات التبغ وساهمت في تعزيز الصحة العامة لديها.

كما أكدت الهيئة، بشأن التحقق من سلامة المنتج ومصدره، على أن علب السجائر تحمل الختم الضريبي، الذي يمكن من خلاله التحقق من نظامية المنتج وسلامة مصدر قدومه من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تطبيق "تحقق"، الذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل.

من جهة أخرى، أشارت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، إلى أن هيئة الغذاء والدواء نفت وجود تلاعب في مواصفات السجائر الواردة للمملكة، وتؤكد مطابقتها للمواصفات المعتمدة وخلوها من المواد المغشوشة.

وأضافت وزارة التجارة أن "الفرق الرقابية المشتركة من "التجارة والغذاء والدواء" خلال جولاتها الميدانية، لم ترصد أي حالة غش تجاري في السجائر الواردة للمملكة، مع التأكيد على أن منتجات التبغ غير صحية بشكل عام، حتى لو كانت مطابقة للمواصفات".

الهيئة العامة للغذاء والدواء
أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 10 مارس 2003م؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية، التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية، وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.

ويتولى إدارة شئون الهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويضم المجلس في عضويته ممثلين من الوازارت المعنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، فضلاً عن محافظ الهيئة العربية السعودية للموصفات والمقاييس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون الغرف التجارية الصناعية السعودية في المملكة من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة ويكون ترشيحهم عن طريق مجلس الغرف السعودية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وكذلك عضوية اثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة أحدهما في الغذاء والأخر في الدواء بترشيح من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء.

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الكلمات المفتاحية

المملكة الغذاء والدواء السعودية السجائر

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