"الغذاء والدواء" تنفي وجود مواد مغشوشة في السجائر الواردة للسعودية





أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مساء اليوم السبت، أنها تنفي ما أثير بشأن وجود مواد مغشوشة كنشارة ‏الخشب أو مواد آخرى مخلوطة مع منتجات التبغ الجديدة‎‎.





هذا وشددت الغذاء والدواء، في بيان رسمي، على أن الفحوصات التي أجرتها ‏على منتجات التبغ، أثبتت مطابقتها للتراكيز المحددة من النيكوتين ‏والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة ضمن المواصفات ‏المعتمدة، مع خلوها من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها‎.‎





وأوضحت الهيئة أن تغير الطعم والرائحة في المنتجات الجديدة لا يعود ‏لوجود أية مواد مغشوشة، مؤكدة في ذات السياق، على أن منتجات التبغ ‏غير صحية بشكل عام حتى لو كانت مطابقة للمواصفات.





وأفادت بأن لائحة إلزام شركات التبغ بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج لم تنص على تغيير في مكوناته الداخلية أو مركباته، وهي نفس المواصفات التي فرضها عدد من الدول على شركات التبغ وساهمت في تعزيز الصحة العامة لديها.





كما أكدت الهيئة، بشأن التحقق من سلامة المنتج ومصدره، على أن علب السجائر تحمل الختم الضريبي، الذي يمكن من خلاله التحقق من نظامية المنتج وسلامة مصدر قدومه من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تطبيق "تحقق"، الذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل.





من جهة أخرى، أشارت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، إلى أن هيئة الغذاء والدواء نفت وجود تلاعب في مواصفات السجائر الواردة للمملكة، وتؤكد مطابقتها للمواصفات المعتمدة وخلوها من المواد المغشوشة.





وأضافت وزارة التجارة أن "الفرق الرقابية المشتركة من "التجارة والغذاء والدواء" خلال جولاتها الميدانية، لم ترصد أي حالة غش تجاري في السجائر الواردة للمملكة، مع التأكيد على أن منتجات التبغ غير صحية بشكل عام، حتى لو كانت مطابقة للمواصفات".



