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نمو العقود العقارية بالمملكة العربية السعودية 250% نهاية أكتوبر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:17 م
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القروض العقارية في السعودية
القروض العقارية في السعودية
وكالات
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ارتفعت إجمالي القروض والتمويلات العقارية التي تمنح جميع المؤسسات المهالية في المملكة العربية السعودية خلال  شهر أكتوبر الماضي.

 

توقيع نحو 21 ألف عقد نهاية أكتوبر :

وسجلت القروض العقارية، نمواً بنسبة 250% بنحو 21,765عقد في أكتوبر 2019 بزيادة تجاوزت 15 ألف عقد، مقابل 3406 عقد في شهر أكتوبر 2018، بالأضافة إلى نمو حجم التمويل في أكتوبر 2019  بنسبة 172% على أساس سنوي بقيمة 9.3 مليار ريال، مقابل نحو 3 مليار ريال في أكتوبر 2018 بزيادة بأكثر من 5.8 مليار ريال.

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وسجلت القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني للأفراد منذ بداية عام 2019م وحتى نهاية أكتوبر نحو 135,368 عقد بإجمالي تمويل تجاوز 60 مليار ريال، محققاً نمو بأكثر من 263% في عدد العقود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018م والذي سجل توقيع 37,301 عقد جديد، ونمو بنحو 170% في التمويل، والذي بلغ 22,334 مليار خلال نفس الأشهر 2018م.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري؛ كما استحوذت الفلل السكنية في شهر أكتوبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7,499 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1.2 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 627 مليون ريال.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر أكتوبر 2019م قرابة 91% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19,723 ألف عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار ريال، أي حوالي 87% من قيمة التمويلات خلال أكتوبر 2019

وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقد بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقد بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقد تمويلي بقيمة 17,096 مليار ريال.

 

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الكلمات المفتاحية

المملكة العربية السعودية القروض العقارية

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