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عاجل - قرار ناري من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك أمام مازيمبي اليوم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:18 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
علاء خليف
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كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن القرار المنتظر من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور ضد المدرب الصربي "ميتشو" بعد الخسارة القاسية للفريق أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بالكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وألمح خالد الغندور لإقالة الصربي "ميتشو" من تدريب الزمالك بعد الخسارة أمام مازيمبي حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " مع السلامة ميتشو" في إشارة منه إلي رحيل المدرب الصربي عن القلعة البيضاء بعد سقوط الفريق المدوي أمام بطل الكونغو الديمقراطية.

وخسر الزمالك أمام نظيره مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، سجل أهداف بطل الكونغو كل من، جاكسون موليكا "هدفين"، وتريسور مبوتو "هدف" بالدقائق 60، 66، 84 من زمن اللقاء، ليحصد الفريق الكونغولي أول 3 نقاط في مشواره بمرحلة المجموعات ويتصدر ترتيب المجموعة الأولي.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة أمام مازيمبي:
1- مازيمبي .. 3 نقاط
2- أول أغسطس الأنجولي .. بدون نقاط
3- زيسكو يونايتد الزامبي .. بدون نقاط
4- الزمالك .. بدون نقاط

موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا:

يستضيف فريق الزمالك نظيره فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا يوم 7 ديسمبر المقبل.

بينما يلتقي فريق مازيمبي مع نظيره زيسكو يونايتد في زامبيا يوم السبت 7 ديسمبر في ثاني مبارياته في دور المجموعات الإفريقي.
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