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عاجل - أول قرار ضد ميتشو بعد الخسارة أمام مازيمبي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:05 م
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ميتشو
ميتشو
علاء خليف
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تلقي فريق الزمالك هزيمة قاسية أمام مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري على ستاد "تي.بي مازيمبي" بالكونغو الديمقراطية في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020.
سجل جاكسون موليكا أول أهداف مازيمبي الكونغولي في الدقيقة 60 من رأسية رائعة، بينما أضاف تريسور مبوتو الهدف الثاني للفريق الكونغولي بالدقيقة 66 من تسديدة أرضية من داخل منطقة جزاء الزمالك، وعاد "موليكا" وسجل ثالث أهداف بطل الكونغو في الدقيقة 84 ليقود فريقه للفوز بثلاثية نظيفة واعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الأولي.

ميتشو يقترب من الرحيل عن الزمالك بعد السقوط أمام مازيمبي:

الخسارة الفادحة للزمالك في مباراة اليوم السبت ضد مازيمبي الكونغولي 3-0 تقرب الصربي ميتشو مدرب الفارس الأبيض من الرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته في الفترة الأخيرة، حيث كانت مباراة مازيمبي بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب لاستعادة ثقة مجلس الإدارة لكنه فشل في استغلال الفرصة وخسر بنتيجة ثقيلة في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات الإفريقي.

وتأتي خسارة الزمالك الإفريقية أمام مازيمبي بعد أيام قليلة من الخسارة المحلية للفريق في الجولة السادسة من الدور الممتاز أمام فريق إنبي بنتيجة 2-1 مما يجعل لا خيار آخر أمام مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور إلا اتخاذ قرار عاجل بإقالة المدرب الصربي لانقاذ الفريق من الانهيار في الموسم الحالي.

أبرز المرشحين لخلافة "ميتشو" في الزمالك:

من المنتظر أن يتحرك مجلس إدارة الزمالك لتعيين مدير فني جديد لخلافة "ميتشو" في الزمالك بعد اتخاذ قرار الإقالة خلال الساعات القادمة، وسوف يتجه مجلس القلعة البيضاء لتعيين مدرب مصري من أبناء الزمالك لقيادة الفريق في الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي كبير.

ويعتبر أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق هو أقرب المرشحين لقيادة فريق الزمالك في الفترة المقبلة حال إقالة الصربي "ميتشو"، حيث يمتلك "نبيه" خبرات تدريبية كبيرة بحكم عمله ضمن الجهاز الفني للفراعنة مع الأرجنتيني كوبر بالإضافة لبعض تجاربه التدريبية الأخري مع الأندية، كما أنه يعرف لاعبي الزمالك جيدًا ولن يحتاج وقتًا للتعرف علي الفريق.
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ميتشو دور المجموعات الإفريقي الزمالك الدوري الافريقي أهداف مازيمبي أخبار الزمالك

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