وفاء عامر ضيفة شرف مهرجان ماك فاشون سيزون3

تلقت الفنانة وفاء عامر دعوة من الدكتورة رباب بيومي رئيسة مهرجان ماك فاشون لتكون ضيفة شرف المهرجان ورحب النجمة وفاء عامر بالدعوة وسعدت بتواجدها في المهرجان.





وفي اطأر اخر يتم الاستعداد لانطلاق مهرجان “ماك.





فاشون” بدورته الثالثة يوم 4 ديسمبر 2019 من فندق “رمسيس بوسط البلد” بالقاهرة .





وتقدم الاحتفالية نخبة من المع نجوم الفن، من بينهم الفنانة ايتن عامر؛الهام شاهين ؛ الاعلامية بوسي شلبي؛ الفنانة هالة صدقي؛رانيا فريد شوقي؛جيهان خليل ؛ وغيرهم من الفنانين.





وسوف يتم عقد مسابقة ميس ميكب في الفقرة الاولي من المهرجان لاختيار افضل ميكب ارتست.





وفي الفقرة الاخيرة عرض الفاشون شو من فاشون ديزانير المشاهير بهيج حسين ويشاركة في جمال واظاهر اناقة الشو ملك المجوهرات عريان فهيم.





بالاضافة الي مشاركة دول عربية من المملكة العربية السعودية ولبنان والكويت واليمن لاظهار كل دولة ما تملكة من جمال واناقة.





لتكون لديك فرصة حقيقية للتواصل المباشر مع خبراء الجمال والأناقة من جميع أنحاء الوطن العربي، مع التعرف على أحدث الصيحات في عالم التجميل والأزياء .





وأكد د. رباب بيومي رئيس المهرجان أن الدورة الثالثة تأتي تتويجا لنجاح الدورات الماضية.وأشارت دكتور رباب أنة سوف





سيتم تكريم عدد من الشخصيات العامة والمجتمع والمشاهير وكل من ترك بصمة براقة فى مجال الجمال .





أضافت رباب بيومي أن المهرجان مليء بالمفاجآت التى تبهر الجميع بأحدث تصميمات الموضة والفاشون.