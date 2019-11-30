الزمالك يسقط بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي في بداية المشوار الإفريقي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم في الكونغو بافتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” وحازم إمام وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





لعب الزمالك بشكل ثابت ضد هجمات نادي مازيمبي ، واستطاع الخروج متعادلاً في الشوط الأول.









وخلال الشوط الثاني لم بتماسك الفريق الأبيض وتلقى ثلاثة أهداف عبر جاكسون موكيلا في الدقيقتين 60 و 82 وتيزور موبوتو في الدقيقة 66 من عمر المباراة.



