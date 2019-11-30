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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:49 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة أونلاين مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد برايتون، اليوم السبت 30 نوفمبر الجاري، KOORA ONLINE، تابع بث مباشر ليفربول وبرايتون بالبريميرليج.

ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مباراة الفريق أمام برايتون، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للدوري الإنجليزي KOORA STAR، ليفربول يستضيف برايتون بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون بالبريميرليج
وتقام مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH وبرايتون، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون بالبريميرليج
وتُذاع مباراة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد برايتون، أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.
كورة لايف حيث يدخل ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، المباراة بهمف تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصةً أن المباراة تُقم على أرضه ووسط جماهيره، بث مباشر KOORA LIVE مباراة ليفربول ضد برايتون، بالجولة الرابعة عشر بالبريميرليج.

ويحتل ليفربول الإنجليزي، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في واحدة فقط، يلا شووت بلس مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر YALLA SHOOT PLUS، بالبريميرليج.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول وبرايتون ضمن الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة بدون تقطيع في بث حي ومباشر وبدون إعلانات alostora.

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