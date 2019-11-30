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"بارزاني" يطالب المجتمع الدولي بمساعدة العراق وكردستان ضد الإرهاب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:42 م
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مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
وكالات
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دعا مسرور بارزاني،  رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، المجتمع الدولي بمساعدة العراق وإقليم كردستان في محاربة الإرهاب.



وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لبارزاني على خلفية قيام عناصر داعش بالهجوم على ناحية كولجو غي قضاء كفري (210 كم شمال بغداد) ومقتل 3 من رجال الأمن، بينهم مدير الأمن وإصابة عدد آخر يوم أمس الجمعة "نؤكد أن الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش يُظهر من دون أدنى شك، أن هذا التنظيم لم يندحر بعد، ولطالما حذرنا من خطره، ولذا يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد العراق وإقليم كردستان في مواجهة الإرهاب والقضاء على العوامل المؤدية لإنعاشه وعودته مرة أخرى".



يشار إلى أن مناطق عديدة من مدن شمال وغرب بغداد تشهد نشاطاً لتنظيم داعش على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكرياً نهاية 2017.

وتجددت المظاهرات في المدينة في تحد للقمع الذي نفذته تمارسه الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين.

 

واندلعت أعمال العنف بعد أن اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين طهران بالهيمنة على مقدرات العراق.

 

يأتي ذلك فيما، شهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا صباح السبت، لكن غالبا ما تبدأ الحشود بالتجمع في المساء، وفقاً لناشطين.

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مسرور بارزاني داعش تنظيم اليمن المساعدة المجتمع الدولي العراق الارهاب اقليم كردستان

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