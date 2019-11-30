«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

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ويشهد ملعب أنفيلد رود مواجهة هامة بين فريقي ليفربول الإنجليزي KORA STAR بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ونادي برايتون في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب ليفربول وبرايتون قبل الجولة 14

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هذا ويحتل ليفربول LIVE7HD صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، مقابل 15 نقطة لبرايتون في المركز الثاني عشر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

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وومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المباراة باتشكيل التالي.

أليسون

أرنولد – فان دايك - لوفرين – روبيرستون

هيندرسون – فينالدوم - تشامبرلين

ماني – فيرمينو – صلاح.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم السبت 30 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 7 بتعليق حسين العيدراوس.



