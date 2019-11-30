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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:36 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم السبتYALLA SHOOT , تابع مباراة ليفرول وبرايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الفجر الرياضي، يلا كورة، متابعة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي يلا شوت موبي كورة جول لايف، بث مباشر مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي دوري بلس بين ماتش سرعة عالية دون تقطيع.
ويشهد ملعب أنفيلد رود مواجهة هامة بين فريقي ليفربول الإنجليزي KORA STAR بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ونادي برايتون في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ترتيب ليفربول وبرايتون قبل الجولة 14
تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء مباشرة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.
هذا ويحتل ليفربول LIVE7HD صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، مقابل 15 نقطة لبرايتون في المركز الثاني عشر.
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي
تابع على الهواء مباشرة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.
وومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المباراة باتشكيل التالي.
أليسون
أرنولد – فان دايك - لوفرين – روبيرستون
هيندرسون – فينالدوم - تشامبرلين
ماني – فيرمينو – صلاح.
موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة
يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وبرايتون عبر موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.
وتنطلق المباراة اليوم السبت 30 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 7 بتعليق حسين العيدراوس.

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