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ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم بعد فوز ريال مدريد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:32 م
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كريم بنزيما
كريم بنزيما
محمد جمال
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تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسبانى، بعد الفوز اليوم على فريق الافيس خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف فى لقاء قوي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الليجا الإسبانية، ليحتل ريال مدريد المركز الأول ببطولة الدوري.

وسجل هدفي الريال اليوم كل من سيرجيو راموس وتونى كروس بينما سجل هدف الافيس لوكاس بيريز.

هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد والافيس بالدوري الإسباني فيما يلي

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 10 أهداف
ليونيل ميسي لاعب برشلونة 8 أهداف
جيرارد مورينو لاعب فياريال 8 أهداف
لورين مورون لاعب ريال بيتيس 8 أهداف
لوكاس بيريز لاعب الافيس 8 أهداف
لويس سواريز لاعب برشلونة 7 أهداف
دانيال باريخو لاعب فالنسيا 6 أهداف
جوميز لاعب فالنسيا 6 أهداف
ويليام خوسيه لاعب ريال سوسيداد 6 أهداف
خوسيلو لاعب الافيس 6 أهداف
كازرلا لاعب فياريال 5 أهداف
إيكامبي لاعب فياريال 5 أهداف
موراتا لاعب أتليتكو مدريد 5 أهداف
لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيليه 5 أهداف
أنخيل رودريجيز لاعب خيتافي 5 أهداف
جايمي ماتا لاعب خيتافي 5 أهداف
مونياين لاعب اتليتك بيلباو 5 أهداف
فيدال لاعب برشلونة 4 أهداف
انطوان جريزمان لاعب برشلونة 4 أهداف
روبن جارسيا لاعب أوساسونا 4 أهداف.

وسيواجه فريق برشلونة نظيره أتليتكو مدريد غدا الاحد على ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل الروخى بلانكوس.

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