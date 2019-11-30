سفير جنوب السودان في زيارة لتجارة عين شمس (صور)





حيث تناول الطرفان طرق دعم الشراكة والتعاون فى مجال الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وكيفية زيادة عدد الطلاب الوافدين من قبل دولة جنوب السودان، حيث أِشاد جوزيف موم مجاك سفير السودان بالدور الفعال الذى تقدمه مصر وجامعة عين شمس فى مساعد الطلاب الوافدين بالجامعة بصفة عامة وكلية التجارة بصفة خاصة.





وفى نهاية الاجتماع تم تقديم درع الكلية إلى معالى سفير دول جنوب السودان تقديرا من الكلية لتعاون ودعم سيادته.

استقبل خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، جوزيف موم مجاك سفير دولة جنوب السودان بمصر بحضور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات والبحوث فى حضور الملحق الثقافى لدولة جنوب السودان.