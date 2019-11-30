Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفير جنوب السودان في زيارة لتجارة عين شمس (صور)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:29 م
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
آية حمروشي
Advertisements
استقبل خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، جوزيف موم مجاك سفير دولة جنوب السودان بمصر بحضور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات والبحوث فى حضور الملحق الثقافى لدولة جنوب السودان.

حيث تناول الطرفان طرق دعم الشراكة والتعاون فى مجال الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وكيفية زيادة عدد الطلاب الوافدين من قبل دولة جنوب السودان، حيث أِشاد جوزيف موم مجاك سفير السودان بالدور الفعال الذى تقدمه مصر وجامعة عين شمس فى مساعد الطلاب الوافدين بالجامعة بصفة عامة وكلية التجارة بصفة خاصة. 

وفى نهاية الاجتماع تم تقديم درع الكلية إلى معالى سفير دول جنوب السودان تقديرا من الكلية لتعاون ودعم سيادته.
سفير جنوب السودان في زيارة لتجارة عين شمس (صور)
سفير جنوب السودان في زيارة لتجارة عين شمس (صور)
سفير جنوب السودان في زيارة لتجارة عين شمس (صور)
سفير جنوب السودان في زيارة لتجارة عين شمس (صور)
سفير جنوب السودان في زيارة لتجارة عين شمس (صور)
سفير جنوب السودان في زيارة لتجارة عين شمس (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعة عين شمس الجامعات المصرية اخبار الجامعات

أخبار تهمك

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ أقل من ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ 5 دقائق

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر Zamelek - Tout Puissant Mazembe بدون تقطيع يلا شووت الزمالك مجانًا Champions Le

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

منذ 8 دقائق

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مشاهد مباراة الزمالك ضد مازيمبي Mazembe بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SP

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ ساعتين

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

منذ 9 دقائق

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي Shekibala

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك Zamelek

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ 5 دقائق

موضوعات متعلقة

وفد رفيع من وزارة التعليم العالي بالكويت يبحث التعاون مع جامعة عين شمس

وصول وفد "عين شمس" للمشاركة بالملتقى الأول للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة

جامعة عين شمس تشارك في الملتقى الأول للوافدين

وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى الأول للطلاب الوافدين بمشاركة جامعة عين شمس

طلاب "عين شمس" يلتقطون صورا مع وزير التعليم

تكريم وفد جامعة عين شمس بالملتقى الأول للطلاب الوافدين "صور"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:27 م

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك Zamelek

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

04:55 م

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

04:54 م

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

04:58 م

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status