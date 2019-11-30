"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة خلال الفترة القادمة.





وأكدت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن مصر تعرضت لهذه الشائعة في أكتوبر السابق، أنها ستتعرض لإعصار قوي، وألصقوا هذه الشائعة بوكالة ناسا، مما دفع المواطنين لتصديقها، موضحة أن هيئة الأرصاد الجوية قامت بنفي هذه الشائعة، وأكدت أن مصر لا يمكن أن تتعرض للأعاصير نهائيًا؛ لكونها تتطل على بحار مغلقة لا يمكن تكون الأعاصير بها وهي البحرين الأحمر والمتوسط.



