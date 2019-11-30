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"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة (فيديو)
السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:43 م
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رقية جمال
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة خلال الفترة القادمة.
وأكدت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن مصر تعرضت لهذه الشائعة في أكتوبر السابق، أنها ستتعرض لإعصار قوي، وألصقوا هذه الشائعة بوكالة ناسا، مما دفع المواطنين لتصديقها، موضحة أن هيئة الأرصاد الجوية قامت بنفي هذه الشائعة، وأكدت أن مصر لا يمكن أن تتعرض للأعاصير نهائيًا؛ لكونها تتطل على بحار مغلقة لا يمكن تكون الأعاصير بها وهي البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضحت مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الإعصار عبارة عن منخفض جوي يتعمق وتزداد سرعة الرياح بداخله نتيجة حركته على المياه، ويحتاج لمساحات شاسعة من المياه ليتحرك لمسافات طويلة ويستمد طاقته من المياه، والبحر الاحمر والمتوسط مساحتهم ضيقة ومغلقة ومن الصعب تكون أعاصير بها، مشددة على أن مصر لن تشهد أعاصير خلال العام الجاري أو المقبل نهائيًا، مشيرا إلى أن النوات هي عبارة عن جدول يحدد من خلاله الصيادين في العصور الماضية حالة البحر للصيد، لافتة إلى أنه لا يشترط مع النوات حدوث أمطار أو نشاط للرياح، وإنما قد تتوافق النوات، لكن لا توجد دراسات علمية لتكوين الأمطار، متابعة أن الهيئة تقوم بإعلان أي ظواهر جوية قبل حدوثها بـ 72 ساعة.
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