Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الكشف عن مدة غياب علي معلول

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:23 م
Advertisements
علي معلول
علي معلول
علي نبوي
Advertisements
أجرى علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على العضلة الضامة اليوم السبت عقب عودة بعثة الفريق من تونس لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي أمس أمام النجم الساحلي والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف، حيث خرج في الشوط الثاني وحل زميله أليو ديانج بديلا له.

وأثبت الأشعة التي أجراها معلول إصابته بمزق في العضلة الضامة من الدرجة الأولى، ليغيب عن الفريق الأحمر لمدة 10 أيام.

وتأكد غياب معلول عن مباراة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق بني سويف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، فيما ستحدد الأيام المقبلة موقف اللاعب من اللحاق بمواجهة الهلال السوداني والمقرر لها يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمس أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي علي معلول الاهلي اليوم الاهلي اصابة علي معلول اخبار الاهلي

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

منذ ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ ثلث ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ ساعة و 10 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ 34 دقيقة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ ساعة و 16 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE (Zamelek) يلا شوت رابط ماتش الزمالك beIN LIVE

منذ أقل من ساعة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ نصف ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Zamelek vs Tout Puissant Mazembe LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الزمالك CAF Champio

منذ ساعة و 20 دقيقة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رسالة نارية من مدرب الأهلي لنجم الفريق قبل الميركاتو الشتوي

أخيرا.. علي معلول في "تقسيمة" الأهلي

عاجل.. إصابة أليو ديانج في الأهلي

عاجل.. ضربة موجعة لفايلر مع الأهلي

مران الأهلي - كواليس محاضرة فايلر مع اللاعبين ونيانج يواصل التأهيل وفقرة كرات عرضية للحراس

عاجل.. إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:21 م

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

02:15 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

02:57 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE (Zamelek) يلا شوت رابط ماتش الزمالك beIN LIVE

02:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status