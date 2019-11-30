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في ذكرى البيعة الـ5.. وزير الخارجية: المملكة تشهد تطورات وإنجازات داخليا وخارجيا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:09 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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قدم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، وقال الأمير فيصل بن فرحان: "إن هذه المناسبة العزيزة تمر على المملكة وهي تشهد عديدًا من التطورات والإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي دأبت منذ اليوم الأول على إحقاق الحق والوقوف إلى جانب القضايا العادلة.

وأكّد فيصل أن السياسات الحكيمة والتوجيهات النيرة التي تلتزم بها المملكة كانت سببًا في تعزيز استقرارها وأمنها ودورها الرائد إقليميًا ودوليًا.

ذكرى البيعة الخامسة:
يذكر أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بويع ملكًا للمملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًّا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011م، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين عامًا.

تجدر الإشارة إلى أنه وبمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد قام مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بتصميم وإصدار شعار ذكرى البيعة الخامسة، والذي يتكون من صورة الملك سلمان وهو جالس على كرسي الملك، وأسفل منه كتب بخط كوفي مطور ومزين، وباللون الأخضر الغامق؛ جملة: "ذكرى البيعة" وفي نهايتها الرقم "5" اللاتيني.

ومن المقرر أن يتم تعميم الشعار على جميع الجهات الحكومية والخاصة، لاستخدامه ضمن شعاراتها ومنتجاتها الخاصة بذكرى البيعة.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية تهنئة الملك سلمان البيعة الخامسة

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