فيتنام تحظر كاهن ناشط من حضور قداسة البابا في اليابان

منعت فيتنام القس الكاثوليكي من السفر إلى اليابان لحضور قداس للبابا، على حد تعبيره، متهمًا الحكومة باستهدافه بسبب نشاطه البيئي.



ولطالما شعرت فيتنام الشيوعية بعدم الارتياح إزاء الدين المنظم، ولديها علاقة حساسة مع الكنائس الكاثوليكية في البلاد والتي لها تأثير كبير في بعض المناطق.



ويشمل ذلك وسط فيتنام، حيث قاد الكهنة دعاوى قضائية واحتجاجات بعد تسرب مادة كيميائية سامة في عام 2016، مما أدى إلى مقتل الكثير من الأسماك وتدمير سبل العيش في وسط فيتنام.



وكان الكاهن نجوين دينه ثوك من بين أولئك الذين يساعدون الصيادين بعد الكارثة البيئية، ومُنع يوم الأربعاء من السفر إلى طوكيو لحضور قداس بقيادة البابا.



وقال ثوك، وهو من مقاطعة نغ، إن الوسطى، لقد ساعدتهم ككاهن على القتال من أجل حياة أفضل.



وخطط للسفر إلى طوكيو لرؤية البابا الذي سيتوجه إلى اليابان اليوم السبت قادمًا من تايلاند.



وقال توك إن 12 كاهنًا آخرين وأبرشيين كان يسافر معهم سمح لهم بالصعود إلى الطائرة في هانوي مساء الأربعاء.



وجاء في رسالة موقعة من سلطات الهجرة التي شاهدتها وكالة فرانس برس أن الكاهن مُنع بسبب "حماية الأمن القومي والنظام الاجتماعي".



ونفى ثوك - الذي لم يُسمح له بالسفر خارج فيتنام منذ عام 2017 - وهذا الادعاء، وانتقد السلطات "لانتهاك الحق في التنقل، والحقوق الأساسية للمواطنين وحقوق حرية الدين.



وأوصت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية (USCIRF) وزارة الخارجية بتسمية فيتنام باعتبارها "دولة ذات أهمية خاصة"، مشيرة إلى "انتهاكات منهجية ومستمرة وشنيعة للحرية الدينية".



وتخضع جميع الديانات في فيتنام لسيطرة الدولة، ويمكن لأي شخص يكتشف أنه يمارس مهنة خارج حدود القانون أن يواجه عقوبة السجن.



وتم سجن العديد من النشطاء بسبب تعليقاتهم الصريحة بعد الانسكاب السام في عام 2016، وألقيت باللوم على شركة الصلب التايوانية فورموزا.



وأثار الحادث احتجاجات نادرة على مستوى البلاد واتهامات بأن الحكومة لم تفعل ما يكفي لمساعدة الصيادين الساخطين.



وحاول القساوسة الكاثوليك في مقاطعتي ها تينه ونجه آن الوسطى مساعدة بعض الصيادين على رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات أكبر، على الرغم من أن الإجراء القانوني لم ينطلق.



ودفعت فورموزا الحكومة 500 مليون دولار بعد الانسكاب، ولكن بعض السكان المحليين اشتكوا من أنهم لم يتلقوا المال أو لم يدفعوا لهم ما يكفي.



ووصل البابا فرانسيس إلى تايلاند بعد ظهر الأربعاء، في مستهل أول رحلة له إلى البلاد قبل التوجه إلى اليابان حيث سيزور مدينتين دمرتهما القنابل النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.



وسوف يستضيف قداسًا في وقت لاحق يوم الخميس في تايلاند، والتي من المتوقع أن تجذب عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك العديد من اللاجئين الكاثوليك الفيتناميين الذين يعيشون في بانكوك، ويقول البعض إنهم فروا من الاضطهاد الديني إلى الوطن.



