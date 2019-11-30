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"الفيصل" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:54 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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قدم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمةK التهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الفيصل: "أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني وأجل التبريكات أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي مقامكم الكريم مقاليد الحكم في الوقت الذي يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه المناسبة السعيدة وهم ينعمون بالأمن والأمان والازدهار في شتى المجالات واستمرار مسيرة العطاء والبناء والتطوير لمؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة الغالية في الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وبلادنا الغالية بفضل من الله عز وجل ثم بفضل قيادتكم الحكيمة والرشيدة تنعم بمزيد من المنجزات العملاقة تميزت بالشمولية والتكامل والبناء على امتداد المملكة”.

واختتم الفيصل قائلا: "أسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم ويبارك في جهودكم المباركة على المستوى المحلي والدولي وأعظمها خدمة الحرمين الشريفين وما تبذلونه من دعم سخي لخدمتهما وتوفير الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين وما ننعم به من رفاهية واستقرار وأمن وأمان”.

ذكرى البيعة الخامسة:
يذكر أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بويع ملكًا للمملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًّا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011م، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين عامًا.

وبمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد قام مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بتصميم وإصدار شعار ذكرى البيعة الخامسة، والذي يتكون من صورة الملك سلمان وهو جالس على كرسي الملك، وأسفل منه كتب بخط كوفي مطور ومزين، وباللون الأخضر الغامق؛ جملة: "ذكرى البيعة" وفي نهايتها الرقم "5" اللاتيني.

ومن المقرر أن يتم تعميم الشعار على جميع الجهات الحكومية والخاصة، لاستخدامه ضمن شعاراتها ومنتجاتها الخاصة بذكرى البيعة.

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الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة الفيصل البيعة الخامسة أمير

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