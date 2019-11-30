عاجل.. طارق حامد يرفض المشاركة في مباراة الزمالك ومازيمبي.. اعرف السبب

استبعد الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد صبحي وكريم بامبو من قائمة مواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح مبارياته بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

ورغم أن مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور أعلن إصابة طارق حامد إلا أن السبب الحقيقي هو أزمة مع المجلس حول المستحقات المالية المتأخرة حيث أصر اللاعب على السفر مع رفض المشاركة أمام مازيمبي.

وكان مجلس الزمالك قد هدد بشطب طارق حامد في حال عدم سفره إلى مازيمبي مما جعل اللاعب يوافق على السفر مع البعثة لكن نفذ تهديده في المشاركة أمام بطل الكونغو.

تشكيل الزمالك ضد مازيمبي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

خط الوسط: فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي في

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن



