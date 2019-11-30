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"السياحة" تشارك لأول مرة في البازار السنوي الدولي للأمم المتحدة بچنيف

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:04 م
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بوابة الفجر
احمد رفعت صديق
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تشارك وزارة السياحة لأول مرة فى البازار الخيري الدولي السنوى الذى يقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة چنيڤ السويسرية، والذي تنظمه كل عام رابطة نساء الأمم المتحدة United Nations Women’s Guild بالتعاون مع البعثات الدائمة للأمم المتحدة فى جنيف والحكومة السويسرية ومجتمع الأعمال السويسري، والذى سيعقد فى ٣ ديسمبر المقبل، وقد تم اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام.

وفى ضوء اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام، تقدم وزارة السياحة جائزة عبارة عن رحلة سياحية إلى مصر للفائزين في سحب "اللوترى" الذي سيقام خلال انعقاد هذا البازار، وقد أشاد القائمون على تنظيم البازار بالجائزة التى تقدمها وزارة السياحة، مشيرين إلى أنها تعتبر من أفضل الجوائز المقدمة هذا العام بالبازار.

ويهدف هذا البازار الى تمويل بعض المشروعات الخاصة بالأطفال فى الدول النامية حيث قام العام الماضى بتمويل ما يقرب من 60 مشروعا للأطفال، منهم مشروعين في مصر.

ويشهد البازار حضورا واسعا من الجمهور ويشارك به أكثر من 70 دولة من بينها مصر، حيث تقوم هذه الدول بتخصيص أماكن لعرض أشهر المأكولات والمنتجات التراثية بها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية مشاركة الوزارة فى هذا الحدث فى إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة بالترويج لمصر فى المحافل والأحداث الدولية الهامة، حيث يعد هذا البازار واحدًا من اهم الأحداث التي تقام في الأمم المتحدة كل عام، كما أنها تأتي فى ضوء حرص الوزارة على إعادة صياغة العلاقات مع المؤسسات الدولية، وهو أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأشادت الوزيرة بما يقوم البازار للمساهمة فى تمويل مشروعات وأعمال خيرية تمثل قيمة إنسانية كبرى ولها دورا مهما وإيجابيا في تطوير المجتمعات وتنميتها خاصة وأنها موجهة لمساعدة الأطفال، لافتة إلى أنه من خلال هذه المبادرات التطوعية الخيرية يتاح لكافة الأفراد الفرصة للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق المسئولية المجتمعية وهو ما يتسق مع الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة التى تتبنى وزارة السياحة تطبيقها فى قطاع السياحة من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.

ومن ناحيتها أكدت السيدة مهيتاب مرزوق رئيسة البازار هذا العام وحرم المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بچنيف السفير علاء يوسف، على أهمية هذا البازار السنوي الذي يساهم من خلال المشروعات التي يمولها في التخفيف عن معاناة الأطفال حول العالم، موضحة أنه نتاج لعمل وجهد تطوعي من قبل رابطة نساء الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن مشاركة وزارة السياحة لأول مرة فى البازار تعد فرصة كبيرة للترويج لمصر من خلال هذا الحدث الكبير الذى يشهد حضورا واسعا يصل الى حوالى 6000 شخص من العاملين فى المنظمات الدولية المختلفة مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية الكبرى، وكافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة، بالاضافة إلى شخصيات عامة وممثلين عن القطاع الخاص يقوم البازار بدعوتهم.

كما ذكرت أن القائمين على تنظيم الحدث أعربوا عن سعادتهم بالجائزة المتميزة التي تقدمها وزارة السياحة المصرية للفائزين، حيث أن العالم مولع بالحضارة المصرية القديمة ولديه شغف لزيارة مصر.

ومن المقرر أن تتضمن الرحلة التى تقدمها الوزارة للفائزين تذاكر الطيران من والى چنيڤ، كما تشمل الانتقالات والإقامة داخل مصر، وتتضمن برنامجا سياحيا لمدة أسبوع بمدينتى الأقصر وأسوان يزورون خلاله أهم المعالم السياحية هناك ومنها معبد الأقصر، ومعبد حورس، ومعبد الكرنك، وزيارة بعض معالم الضفة الغربية بالأقصر منها تمثالا ممنون ووادى الملوك ومعبد حتشبسوت، بالإضافة إلى معبد فيله والمتحف النوبى و"المسلة الناقصة" بأسوان.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد زارت مدينة چنيڤ السويسرية في يوليو الماضي للمشاركة كأحد المتحدثين الرئيسيين في أعمال الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان "التمويل الدولي لقطاع السياحة من اجل التنمية لتحقيق اچندة ٢٠٣٠" ‏"Tourism financing for the 2030 Agenda"، والتي عقدت في إطار فعاليات الاستعراض العالمي لمبادرة "المعونة من أجل التجارة" لعام 2019 التي تنظمها منظمة التجارة العالمية WTO بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والتي شارك فيها السيد زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وعددٍ من المسئولين رفيعى المستوى وصناع القرار من الوزراء وشركاء التنمية والهيئات التمويلية العالمية.
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جنيف السياحة المصرية الأمم المتحدة أخبار مصر

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