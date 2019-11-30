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التهديد الأخير سر استبعاد طارق حامد من مباراة الزمالك ضد مازيمبي
السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:02 م
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هاني عصام
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جاء استبعاد طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك من تشكيلة ناديه لمباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا ليحمل معه العديد من الكواليس والأسرار.
استبعاد حامد لم يكن مفاجأة رغم جلسات الصربي ميتشو المدير الفني للفريق معه قبل المواجهة لمحاولة تجهيزه بعدما هدد اللاعب قبل السفر إلى الكونغو من الأساس بعدم المشاركة في تلك المواجهة بسبب غضبه من موقف إدارة القلعة البيضاء.
وسيطرت حالة من الغضب الشديد على طارق حامد قبل السفر إلى الكونغو بسبب موقف الإدارة له وإرسال خطاب لمنزله قبل السفر وتهديده بشطبه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم حال عدم سفره مع الفريق.
ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
تعتبر مباراة مازيمبي غاية في الصعوبة على لاعبي الزمالك بسبب قوة المنافس على أرضه ووسط جماهيره بالإضافة إلى عدم خسارته منذ فترة طويلة في الكونغو وهو ما يمثل ضغط أكبر على لاعبي الفريق الأبيض الذين تعرضوا لانتقادات شديدة على خلفية الهزيمة الأخيرة أمام إنبي ببطولة الدوري وتراجع الأداء.
وحاول الجهاز الفني بشتى الطرق في الفترة الأخيرة لم الشمل وتصحيح الأوضاع ومطالبة اللاعبين بفتح صفحة جديدة ونسيان الخسارة أمام إنبي لكن الأمور ليست على ما يرام بسبب ضغوطات الجماهير عليهم والمطالبة بتحقيق الفوز على مازيمبي.
ويواجه ميتشو شبح الرحيل عن الزمالك حال تحقيق أي نتيجة سلبية أمام مازيمبي بسبب تراجع مستوى الفريق منذ التتويج ببطولة كأس مصر والفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، ومن وقتها والفريق الأبيض خارج نطاق الخدمة بشكل كبير.
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