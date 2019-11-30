التهديد الأخير سر استبعاد طارق حامد من مباراة الزمالك ضد مازيمبي

جاء استبعاد طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك من تشكيلة ناديه لمباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا ليحمل معه العديد من الكواليس والأسرار.

استبعاد حامد لم يكن مفاجأة رغم جلسات الصربي ميتشو المدير الفني للفريق معه قبل المواجهة لمحاولة تجهيزه بعدما هدد اللاعب قبل السفر إلى الكونغو من الأساس بعدم المشاركة في تلك المواجهة بسبب غضبه من موقف إدارة القلعة البيضاء.





وسيطرت حالة من الغضب الشديد على طارق حامد قبل السفر إلى الكونغو بسبب موقف الإدارة له وإرسال خطاب لمنزله قبل السفر وتهديده بشطبه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم حال عدم سفره مع الفريق.





ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



