عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التهديد الأخير سر استبعاد طارق حامد من مباراة الزمالك ضد مازيمبي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:02 م
Advertisements
طارق حامد
طارق حامد
هاني عصام
Advertisements
جاء استبعاد طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك من تشكيلة ناديه لمباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا ليحمل معه العديد من الكواليس والأسرار.

استبعاد حامد لم يكن مفاجأة رغم جلسات الصربي ميتشو المدير الفني للفريق معه قبل المواجهة لمحاولة تجهيزه بعدما هدد اللاعب قبل السفر إلى الكونغو من الأساس بعدم المشاركة في تلك المواجهة بسبب غضبه من موقف إدارة القلعة البيضاء.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على طارق حامد قبل السفر إلى الكونغو بسبب موقف الإدارة له وإرسال خطاب لمنزله قبل السفر وتهديده بشطبه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم حال عدم سفره مع الفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

تعتبر مباراة مازيمبي غاية في الصعوبة على لاعبي الزمالك بسبب قوة المنافس على أرضه ووسط جماهيره بالإضافة إلى عدم خسارته منذ فترة طويلة في الكونغو وهو ما يمثل ضغط أكبر على لاعبي الفريق الأبيض الذين تعرضوا لانتقادات شديدة على خلفية الهزيمة الأخيرة أمام إنبي ببطولة الدوري وتراجع الأداء.

وحاول الجهاز الفني بشتى الطرق في الفترة الأخيرة لم الشمل وتصحيح الأوضاع ومطالبة اللاعبين بفتح صفحة جديدة ونسيان الخسارة أمام إنبي لكن الأمور ليست على ما يرام بسبب ضغوطات الجماهير عليهم والمطالبة بتحقيق الفوز على مازيمبي.

ويواجه ميتشو شبح الرحيل عن الزمالك حال تحقيق أي نتيجة سلبية أمام مازيمبي بسبب تراجع مستوى الفريق منذ التتويج ببطولة كأس مصر والفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، ومن وقتها والفريق الأبيض خارج نطاق الخدمة بشكل كبير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مازيمبي الزمالك ومازيمبي الزمالك ضد مازيمبي الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 17 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

منذ 13 دقيقة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 18 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ 8 دقائق

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 20 ساعة

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 21 ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

موضوعات متعلقة

الزمالك مُهدد بأكبر خسارة في تاريخه

تفاصيل خطاب الزمالك إلى طارق حامد (صورة)

طارق حامد ينشر صورة له مع بعثة نادي الزمالك في مطار القاهرة (صورة)

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس: حسم موقف فرجاني.. الموقف النهائي لمباراة السوبر الإفريقي

قرار نهائي من ميتشو بشأن طارق حامد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status