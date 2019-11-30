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الشرطة الألمانية تبطل مفعول قنبلة من مخلفات الحرب بمطار ببرلين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:49 م
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العاصمة الألمانية برلين
العاصمة الألمانية برلين
وكالات
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، أنها أبطلت مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مطار شونيفيلد بالعاصمة برلين.

 

وأوضحت الشرطة الألمانية،، أنن "خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول القنبلة ليلة الجمعة على السبت، دون تعقيدات".

 

وتوقفت حركة الطيران، عقب العثور على القنبلة، في المطار ظهر الجمعة لمدة ساعة تقريباً.

 

وقد تم إعادة توجيه 6 طائرات إلى مطار تيغل، في برلين أيضاً خلال فترة التوقف، وإرجاء إقلاع 6 طائرات أخرى، حسبما ذكرت بيانات المطار.

 

وتم اكتشاف القنبلة خلال أعمال رصف لأجزاء من أحد الطرق بالمطار.

 

ووفقاً لهيئة إزالة مخلفات الأسلحة، فإن منطقة براندنبورغ، التي تقع فيها برلين، تحتوي على أكثر كميات من الذخيرة التي تعود إلى الحرب العالمية في البلاد، حيث تعتبر الهيئة حوالي 350 ألف هكتار مثقلة بهذه المخلفات الخطرة.

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الكلمات المفتاحية

مفعول قنبلة المانيا الشرطة الألمانية الحرب العالمية الثانية

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