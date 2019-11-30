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خاص.. تفاصيل دويتو هشام عباس وحميد الشاعري الجديد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:50 م
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هشام عباس وحميد الشاعري
هشام عباس وحميد الشاعري
نور طلعت
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يستعد الكابو حميد الشاعري، لطرح أغنية جديدة تجمعه بالمطرب هشام عباس، وذلك علي هامش الاحتفالات برأس السنة.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره تفاصيل الأغنية التي تحمل عنوان "لاموا لوم"، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع توما.

وفي سياق أخر يتعاون الكابو مع المنتج نصر محروس، من خلال تولي الفنان حميد الشاعري مهمة "المستشار الفني" لشركة المنتج نصر محروس، ولجميع الأعمال الفنية الخاصة بالمنتج الكبير نصر محروس، حيث يعملا سويا في المستقبل علي اكتشاف مواهب فنية جديدة أخري لضمها للشركة.

ومن المعروف أن الفنان حميد الشاعري، هو الذي إكتشف المطرب مصطفي شوقي، صاحب الأغنية الشهيرة"ملطشه القلوب" ثم تولي المنتج نصر محروس، إنتاج أعماله الغنائية وضمه إلي شركته الإنتاجية

جدير يالذكر أن أغنية"ملطشة القلوب" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، والفيديو كليب من إخراج نصر محروس.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، بينما تقترب مشاهدات الفيديو كليب إلي 8 مليون، وذلك منذ طرحها بشهر سبتمبر الماضي.

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الكلمات المفتاحية

هشام عباس حميد الشاعري اغنية حميد الشاعري وهشام عباس

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