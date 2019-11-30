مي عمر تتصدر "جوجل" بعد إطلالتها الجريئة بختام القاهرة السينمائي

تصدرت الفنانة مي عمر تريند جوجل، في مصر اليوم، السبت الموافق 30/11/2019، بعد إطلالتها الجريئة في حفل ختام الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي.





مي عمر بفستان مكشوف





ودخلت مي عمر التريند، بعد ظهورها في ختام القاهرة السينمائي، بفستان مكشوف، أبرز مفاتنها، وكشف ساقيها؛ لتلقى هجوماً واسعاً من رواد السوشيال ميديا.





هجوم وسائل التواصل على مي عمر





وانتشرت التعليقات السلبية، التي تهاجم الفنانة مي عمر، وظهورها الجرئ، على السجادة الحمراء بالدورة الـ41 بمهرجان القاهرة السينمائي في حفل الختام، لتعود إلى الأنظار مجددًا، بعد الهجوم التي تعرضت له سابقاً، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة.





أبرز أعمال مي عمر





شاركت الفنانة مي عمر النجم أحمد السقا، بطولة مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض في رمضان 2019، وحقق نجاحًا باهرًا، وهو أبرز الأعمال التي قدمتها لشاشة التليفزيون، وكان من إخراج زوجها محمد سامي.