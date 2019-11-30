"الصغير": صرف القروض وسداد الأقساط وبيع تذاكر القطارات قريباً بمكاتب البريد





تحت شعار التجربة الرقمية يشارك البريد المصري هذا العام في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Cairo ICT بحزمة من الخدمات الجديدة والحلول التقنية الحديثة التي تهدف الي دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين حيث ان البريد المصري أصبح ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بعد تنفيذ خطة التطوير المتكاملة والتي شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقاً لأحدث المعايير الدولية بهدف تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بكل سهولة ويسر.





صرح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان البريد المصري يشارك هذا العام في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالعديد من الاجهزة التكنولوجية والحلول التقنية الحديثة التي تساهم في تطبيق الهوية الرقمية بما يتيح للعملاء تأدية جميع الخدمات بكل سهولة حيث يقدم البريد المصري هذا العام مكتب البريد الذكي "" Smart Post Office والذي يعد الجيل الجديد من المكاتب البريدية حيث انه يعتمد بالكامل على احدث التقنيات التفاعلية من خلال " ATM- ITM- POS Biometric " والتي تمكن العملاء من الاستفادة من الخدمات المالية دون الحاجة الي تدخل العنصر البشري بما يضمن اتاحة الخدمة للعملاء على مدار 24 ساعة كما يمكن مكتب البريد الذكي المواطنين من الحصول على بطاقاتهم الالكترونية بطريقة فورية وتتميز هذه التقنية الحديثة بتسجل بصمة العين واليد لعملاء البريد وربطها بأرقام حساباتهم ، بما يمكن العميل لاحقا من استخدام ماكينات "ATM- ITM" ببصمة اليد اثناء المعاملات دون الحاجة لإدخال الرقم السري بما يضمن اعلي سبل الامان كما توفر المكاتب الجديدة العديد من الخدمات الحكومية مثل اصدار البطاقات وشهادات براءة الذمة والأحوال المدنية والإسكان والتعليم كما يتمتع الجيل الجديد من مكاتب البريد بماكينات تقديم الخدمات وماكينات صراف آلي تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات البريدية وفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل وصرف الشيكات كما انه يقدم العديد من المعاملات المالية التي يقدمها البريد المصري دون أدنى تدخل من العنصر البشري كما ان الماكينة ملحق بها نظام "Biometric" وهو نظام تأمين يعتمد على النظم الحيوية عن طريق بصمة اليد والعين بهدف تأمين الحسابات والمعاملات ، بالإضافة الى العديد من الخدمات الأخرى ومن المقرر ان يتم نشر هذه النماذج في التجمعات السكانية المميزة والمولات التجارية الكبيرة .





وأشار عصام الصغير الى انه بعد النجاح الكبير الذي حققته بطاقات البريد مسبقة الدفع "EASY PAY" والتي أطلقها البريد المصري العام الماضي يطلق البريد المصري هذا العام بطاقات الجيل الثاني ذات الشريحة وبطاقات الجيل الثالث اللاتلامسية والتي تتيح لحاملي البطاقة إجراء عمليات الشراء عن طريق تلامس البطاقة مع ماكينة نقاط البيع ( (posدون الحاجة لإدخال الرقم السري عند تنفيذ كل عملية ، كما يمكن ربط البطاقة بالهاتف المحمول عن طريق تطبيق الهاتف المحمول "EASY PAY APP" لتسهيل المعاملات المالية علي العملاء من ارسال واستقبال الحوالات وسداد الفواتير بالإضافة الي حفظ معلومات السداد التي تمت من قبل تجنباً لإعادة ادخال البيانات مرة اخري عند اجراء نفس العملية كما يقدم البريد المصري خدمة "Visa Direct" وهي خدمة مقدمة لحاملي بطاقات فيزا ذات الخصم المباشر او مسبقة الدفع حيث انها تمكن العملاء من تلقي التحويلات المالية من الخارج وبمجرد اتمام عملية التحويل يتم اضافة قيمة التحويل الي بطاقة فيزا البريد المصري بشكل لحظي على مدار اليوم دون الحاجة للتوجه للفروع للحصول على التحويل بما يضمن توفير الوقت والجهد على العملاء.





وأوضح عصام الصغير ان البريد المصري يقدم ايضاً هذا العام الجيل الجديد من اسطول سيارات البريد المتنقلة والتي تتميز بأنها تؤدي جميع الخدمات للمواطنين سواء كانت بريدية أو مالية أو حكومية او مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير الكهرباء وشحنها وصرف الحوالات المالية والمعاشات كما يقدم البريد المصري هذا العام نموذج الاكشاك البريدية الجديد "Bosta Express" وهو نموذج مصغر لمكتب البريد ويؤدي كافة الخدمات التي يقدمها مكتب البريد بمفهومه المعروف، ومن المقرر أن تكون هذه الاكشاك متاحة بمحطات الوقود والاندية والجامعات والمدارس موضحاً ان هذا المشروع يعد نقلة نوعية في انتشار منافذ البريد المصري بهدف الوصول للعملاء في كل مكان.





وأضاف عصام الصغير أن البريد المصري يقدم خلال فعاليات المعرض تجربة حية لمشروع العنونة البريدية الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدشينه العام الماضي وذلك بعد الانتهاء من المشروع بالكامل، حيث انه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني علي مستوي الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري بالإضافة الى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن الامر الذي سيؤدي الى نمو التجارة الالكترونية فضلاّ عن اهميته الكبيرة في تحسين الاستجابة لخدمات الطوارئ بكافة انواعها ومن المقرر ان تشهد الفترة القادمة تعاون البريد المصري مع الجهات المختلفة لتفعيل الرقم البريدي الجديد ليكون انطلاقة واعدة للتطبيق الفعلي لهذا المشروع الحيوي الذي يهدف الى تسهيل الوصول الى العناوين باستخدام الترميز البريدي نظراً لدقة تحديده للمواقع بدلاً من استخدام الطرق التقليدية الحالية.





وبهدف اتاحة فرص تسوق الكتروني متميزة للعملاء يطلق البريد المصري هذا العام موقع التجارة الالكترونية "ماي ايجبت ستور " MY EGYPT STORE والذي يعد اول موقع تجاري مصري يمكن العملاء من التسوق من الولايات المتحدة الامريكية بكل سهولة وبمستوي عالي من الجودة وبأقل مدة تسليم وبأسعار تنافسية كما يقدم البريد المصري هذا العام خدمة "EASY BOX" والتي تعد إضافة قوية لمنصة التجارة الالكترونية "بريد مول" حيث انها تمكن اصحاب المشروعات والحرف من فتح حسابات لدي البريد المصري وتسويق منتجاتهم وسلعهم للجمهور عبر منصة التجارة الالكترونية "بريد مول" على ان يقوم البريد المصري بتوصيل تلك المنتجات الى العملاء وتحصيل قيمتها وإضافتها في حساب صاحب المشروع مباشرةً.

ومن المقرر خلال فعاليات المعرض اطلاق خدمة بيع تذاكر القطارات عبر المكاتب البريدية المختلفة بهدف تسهيل حصول المواطنين على تذاكر القطارات وتخفيف الضغط على شبابيك تذاكر القطارات بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة بكل سهولة ويسر ، كما يطلق البريد المصري خدمة "تمويلي" وهي خدمة جديدة تتيح لراغبي الحصول على القروض الصغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المانحة التقدم للبريد المصري لصرف القروض وسداد الاقساط من خلال مراكز الخدمات البريدية المنشرة بجميع انحاء الجمهورية بهدف تسهيل حصول المواطنين على القروض وسداد اقساطها، كما تمكن خدمة "تمويلي" العملاء من التعرف على موقف الطلب المقدم للحصول على القرض من خلال رسالة نصية قصيرة تصله على الهاتف المحمول موضح بها الموقف الحالي للطلب.



