عاجل .. الإعدام لمتهم بقضية خلية إمبابة الإرهابية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس باجماع الاراء وبعد اخذ رأى المفتى بمعاقبة المتهم محمد جاد حضوريا بالاعدام وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا "خلية إمبابة" الإرهابية والصادر ضده فيها حكما غيابيا بالإعدام.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وامانة سرأحمد صبحي عباس.



