اسعار اللحوم اليوم السبت 30 -11-2019 في السوق المحلى.. استقرار مستمر رغم تراجع الطلب

أسعار اللحوم على مستوى الجمهورية اليوم وتوقعات الفترة القادمة

أشارت التوقعات الى احتمالية استقرار اسعار اللحوم في الاسواق خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة لانعدام العوامل التى من الممكن ان تسبب ارتفاعها ومن اهمها حلال العرض والطلب وارتفاع تكاليف الانتاج، هذا و تباينت اسعار اللحوم في المحافظات لتختلف اسعار اللحوم في محافظتى القاهرة والجيزة ويرجع ذلك الى نسبة المعروض والعرض والطلب في المحافظة، حيث تراوحت الأسعار في محافظات الصعيد ما بين 60 إلى 90 جنيه، وجاء ذلك السعر ضمن مبادرات شارك فيها عدد كبير من الجزارين للتسهيل على محدودى الدخل.















