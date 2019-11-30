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اسعار اللحوم اليوم السبت 30 -11-2019 في السوق المحلى.. استقرار مستمر رغم تراجع الطلب
السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:18 م
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اسعار اللحوم اليوم
بالرغم من تراجع الطلب على اللحوم خلال الفترة الحالية تزامنا مع موسم صيام أعياد الميلاد المجيد إلى أن اسعار اللحوم حافظت على استقرارًا نسبيًا في السوف المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية ليستقر سعر كيلو اللحم الكندوز في أسواق القاهرة والجيزة عند متوسط سعر نحو 110 جنيه تختلف باختلاف المناطق على مستوى الجمهورية، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية السبت 30 نوفمبر 2019
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 110 جنيهات.
سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 18 جنيها.
سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه.
سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه.
سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه.
سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
سجل سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.
سجل سعر اللحم السوداني 75 جنيه.
سجل سعر اللحم الهندي 75 جنيه.
سجل الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.
اسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم على مستوى الجمهورية اليوم وتوقعات الفترة القادمة
أشارت التوقعات الى احتمالية استقرار اسعار اللحوم في الاسواق خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة لانعدام العوامل التى من الممكن ان تسبب ارتفاعها ومن اهمها حلال العرض والطلب وارتفاع تكاليف الانتاج، هذا وتباينت اسعار اللحوم في المحافظات لتختلف اسعار اللحوم في محافظتى القاهرة والجيزة ويرجع ذلك الى نسبة المعروض والعرض والطلب في المحافظة، حيث تراوحت الأسعار في محافظات الصعيد ما بين 60 إلى 90 جنيه، وجاء ذلك السعر ضمن مبادرات شارك فيها عدد كبير من الجزارين للتسهيل على محدودى الدخل.
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