Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار اللحوم اليوم السبت 30 -11-2019 في السوق المحلى.. استقرار مستمر رغم تراجع الطلب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:18 م
Advertisements
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
Advertisements

اسعار اللحوم اليوم 

بالرغم من تراجع الطلب على اللحوم خلال الفترة الحالية تزامنا مع موسم صيام أعياد الميلاد المجيد إلى أن اسعار اللحوم حافظت على استقرارًا نسبيًا في السوف المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية ليستقر سعر كيلو اللحم الكندوز في أسواق القاهرة والجيزة عند متوسط سعر نحو 110 جنيه تختلف باختلاف المناطق على مستوى الجمهورية، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية السبت 30 نوفمبر 2019
 
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 110 جنيهات.
سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 18 جنيها.
سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه.
سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه.
سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه.
سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
سجل سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.
 سجل سعر اللحم السوداني  75 جنيه.
سجل سعر اللحم الهندي  75 جنيه.
سجل الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.

اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم على مستوى الجمهورية اليوم وتوقعات الفترة القادمة
أشارت التوقعات الى احتمالية استقرار اسعار اللحوم في الاسواق خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة لانعدام العوامل التى من الممكن ان تسبب ارتفاعها ومن اهمها حلال العرض والطلب وارتفاع تكاليف الانتاج، هذا وتباينت اسعار اللحوم في المحافظات لتختلف اسعار اللحوم في محافظتى القاهرة والجيزة ويرجع ذلك الى نسبة المعروض والعرض والطلب في المحافظة، حيث تراوحت الأسعار في محافظات الصعيد ما بين 60 إلى 90 جنيه، وجاء ذلك السعر ضمن مبادرات شارك فيها عدد كبير من الجزارين للتسهيل على محدودى الدخل.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر اللحوم في مصر اليوم اسعار اللحوم في مصر اليوم اسعار اللحوم اليوم في مصر اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم البلدى اليوم اسعار اللحوم الان اسعار اللحوم

أخبار تهمك

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 16 ساعة

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 19 ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 16 ساعة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 19 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 17 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار اللحوم اليوم الأحد 13-10-2019.. البتلو والضأن يتراجعان لأدنى مستوياتهم

اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22-10-2019 .. تراجع مستمر في الأسواق

اسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-10-2019 .. والجملي يسجل 100 جنيهًا

اسعار اللحوم اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 في الأسواق المحلية بختام التعاملات الاسبوعية

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019.. وكيلو الكندوز بـ 80 جنيه

اسعار اللحوم اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 في الاسواق المحلية .. الأسعار تتباين في المحافظات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الإنسانية والتسامح فى أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن الكذب ما قتل!

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الإيمان حياة القلوب

ads
DMCA.com Protection Status