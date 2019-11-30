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"400 تذكرة هيروين".. حبس 3 تجار مخدرات بحلوان

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:11 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول 3 تجار مخدرات للوقوف على نشاطهم الاجرامى، لحيازتهما على كمية من مخدر الهيروين، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات مع المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج النقيب عبد الرحمن الصيفي، رئيس الدورية الأمنية، بقسم شرطة حلوان، لضبط الخارجين على القانون، وتفقد الحالة الأمنية، بدائرة القسم، وأثناء سيره في عرب راشد، اشتبه في سيارة ملاكي بيضاء اللون، ماركة BYD، يستقلها 3 أشخاص، وفور استشعارهم تواجد القوات، حاول قائدها الهرب، وتمكنت القوة من مطاردته والقبض عليهم.

الأول تبين أنه يدعي "إبراهيم ربيع إبراهيم حشيش"، 29 سنة، سائق، ومقيم امتداد 15 مايو، وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 تذكرة هيروين، ومبلغ 100 جنيه، وبمناقشة الثاني، تبين أنه يدعى "رجب هلال بيومي"، 30 سنة، عاطل، ومقيم، عرب راشد، وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 تذكرة هيروين، و80 جنيهًا.

وبمناقشة المتهم الثالث تبين أنه عاطل ومقيم بمنطقة عرب راشد، وعثر بحوزته على 200 تذكرة هيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل ترويج البضاعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهم 4 أيام.
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