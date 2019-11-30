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وزير بريطاني: الشرطة لا تبحث عن المزيد من المشتبه بهم بعد هجوم لندن

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قالت قناة سكاي نيوز اليوم السبت، إن وزير الأمن البريطاني قال إن الشرطة لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين بعد قتل رجل يرتدي سترة ناسفة وهمية طعن شخصين حتى الموت وأصاب ثلاثة آخرين في وسط لندن يوم الجمعة.

وفيما وصفته السلطات بهجوم إرهابي، شن المهاجم هجومًا استهدف أشخاصًا في قاعة فشمورج بالقرب من جسر لندن في قلب الحي المالي بالمدينة، قبل أن يصارع المارة إلى الأرض.

وقتلت الشرطة البريطانية يوم الجمعة رجلًا كان يرتدي سترة ناسفة وهمية طعن شخصين حتى الموت في لندن وأصاب ثلاثة اخرين قبل أن يصارع المارة على الارض فيما وصفته السلطات بهجوم ارهابي.

وواصل المهاجم الهيجان قبل الساعة الثانية ظهرًا، واستهدف أشخاصًا في قاعة فشمورجز بالقرب من جسر لندن في قلب الحي المالي بالمدينة - مسرح لهجوم قاتل من قبل متشددين إسلاميين قبل عامين.

ونقلت صحيفة التايمز، نقلًا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن الرجل كان قد أدين في السابق بجريمة إسلامية مرتبطة بالإرهاب وأُطلق سراحه من السجن منذ حوالي عام بعد الموافقة على ارتداء بطاقة إلكترونية.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه يجب تنفيذ الأحكام.

وأضاف، إنه من الخطأ السماح للمجرمين الجادين والعنيفين بالخروج من السجن مبكرًا، ومن المهم للغاية أن نخرج من هذه العادة وأن نفرض الأحكام المناسبة على المجرمين الخطرين، وخاصة بالنسبة للإرهابيين.

وأشاد جونسون، الذي دعا إلى انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر ومن المقرر أن يستضيف قادة الناتو بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، بأولئك الذين استولوا على الرجل لشجاعتهم وقالوا إن بريطانيا لن تُخضع أبدًا.

وأوضج جونسون للصحفيين في داونينج ستريت، أريد أن أشيد بالشجاعة الاستثنائية لأفراد الجمهور الذين تدخلوا فعليًا لحماية حياة الآخرين".

وأضاف، نحن نعمل أيضًا بكامل طاقتها لفهم ما حدث بالضبط وما إذا كان هناك شخص آخر متورط.

وقال زعيم حزب العمل جيريمي كوربين، المنافس الرئيسي لجونسون في الانتخابات، إنه شعر بالصدمة من الحادث وأن أفكاره كانت مع من وقعوا في ذلك.
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الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح لندن ترامب بريطانيا

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