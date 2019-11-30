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عاجل.. صدمة للأهلي في مدة غياب علي معلول

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
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علي معلول
علي معلول
الفجر الرياضي
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يواجه علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي شبح الغياب لمدة شهر بسبب الإصابة في العضلة الضامة في مباراة النجم الساحلي التونسي التي انتهت بهزيمة القلعة الحمراء بهدف نظيف في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

 

ويجرى علي معلول أشعة لتحديد حجم الإصابة وكانت المؤشرات الأولية تشير لتعرضه لتمزق فى العضلة لعدم قدرته على استكمال اللقاء.

 

ووصلت بعثة الأهلي بعد مواجهة النجم الساحلي في رادس في المجموعة الثانية التى تضم أيضاً الهلال السودانى وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

 

 

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