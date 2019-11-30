أول صورة لمنفذ هجوم لندن

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة للمدعو عثمان خان منفذ عملية الطعن على جسر لندن في بريطانيا.

وبحسب الشرطة البريطانية، أدى الهجوم إلى مقتل شخصين متأثرين بجروحهما، إضافة إلى مقتل المهاجم.

ووفقا لمعلومات الشرطة البريطانية، يبلغ عثمان خان 28 عاما، اعتقل عام 2012 بسبب نشاطات إرهابية، وحكم عليه بالسجن 8 أعوام لكن تم الإفراج عنه العام الماضي.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب وعدم السماح بالخروج المبكر للمجرمين الذين يتسمون بالخطورة، عقب الحادث.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، إنه من المهم فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب بعد أن قالت صحيفة تايمز "إن الرجل الذي قتل شخصين وأصاب ثلاثة آخرين طعنا في لندن الجمعة كان قد أدين في جريمة لها صلة بإرهاب إسلامي وأفرج عنه من السجن قبل عام تقريبا".

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان، رفعها حالة الإنذار والاستنفار في البلاد، ونشرت وحداتها في شوارع المدن الكبرى تحسبا لاعتداءات إرهابية وتفاديا لها.