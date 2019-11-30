الإثنين.. جامعة القاهرة تستضيف المنشد علي الهلباوي

في إطار موسمها الفنى، تستضيف جامعة القاهرة المنشد علي الهلباوي، بعد غد الإثنين، الواحدة ظهرا بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب.



