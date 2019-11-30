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الإثنين.. جامعة القاهرة تستضيف المنشد علي الهلباوي
السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
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أية حمروشي
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في إطار موسمها الفنى، تستضيف جامعة القاهرة المنشد علي الهلباوي، بعد غد الإثنين، الواحدة ظهرا بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب.
وصرح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بأن هذه الاحتفالية تأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على تقديم الفن الراقي لطلابها ضمن فعاليات الموسم الفني، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقدمه الفن في تحرير الوجدان، مؤكدًا أن الوجدان هو ركن من بناء الشخصية، والعقل لا يعمل منفردًا دون الوجدان، وكلاهما يشكلان سلوك الإنسان.
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