Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإثنين.. جامعة القاهرة تستضيف المنشد علي الهلباوي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
في إطار موسمها الفنى، تستضيف جامعة القاهرة المنشد علي الهلباوي، بعد غد الإثنين، الواحدة ظهرا بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب.

وصرح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بأن هذه الاحتفالية تأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على تقديم الفن الراقي لطلابها ضمن فعاليات الموسم الفني، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقدمه الفن في تحرير الوجدان، مؤكدًا أن الوجدان هو ركن من بناء الشخصية، والعقل لا يعمل منفردًا دون الوجدان، وكلاهما يشكلان سلوك الإنسان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علي الهلباوي جامعةالقاهرة جامعات

أخبار تهمك

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 15 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

الآن

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 14 ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 16 ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 18 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تفتتح موسمها الثقافي والفني بعرض موسيقى لفرقة صينية بحضور الخشت والطلاب

جامعة القاهرة تختتم المهرجان الفني للسينما اللاتينية بحضور سفراء وممثلي 10 دول (صور)

الإثنين .. جامعة القاهرة تحتفل بمرور 45 عامًا على انتصارات أكتوبر

غدًا.. جامعة القاهرة تحتفل بمرور 45 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر وتستضيف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق

الثلاثاء.. لقاء مفتوح لوزير الأوقاف ورئيس جامعة القاهرة مع الطلاب حول تفكيك الفكر المتطرف

غدًا.. لقاء مفتوح لوزير الأوقاف ورئيس جامعة القاهرة مع الطلاب حول تفكيك الفكر المتطرف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الإيمان حياة القلوب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: وائل غنيم "الضائع' بين "حلم" السلطة و"مرارة" التهميش

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

ads
DMCA.com Protection Status