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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-11-2019.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر ببداية تعاملات الأسبوع

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:48 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-11-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة  في مصر، وكانت أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة وصلت الى 7 جنيهات وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

 سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-11-2019

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 655 جنيه للجرام إلى 657 جنيه للجرام.
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 757 جنيه إلى 758 جنيه للجرام.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 556 إلى 557 جنيه للجرام.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5255 جنيه للجرام اليوم.

 اسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في أخر تعاملاتها اليوم الجمعة بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3%، فيما صعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.

ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5 % حتى الآن في 2019، وتلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.


سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-11-2019.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر ببداية تعاملات الأسبوع

 اسعار المعادن النفيسة
من بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.65 % الى 16.98 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.55 % الى 896.52 دولار للأوقية لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولار. وسجل أيضا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 754.87جنيه      

 46.84 $

سعر الذهب عيار 22

 691.97جنيه

 42.93 $

اسعار الذهب عيار 21

660.52جنيه       

40.98 $

اسعار الذهب عيار 18

 566.16جنيه

35.13 $

سعر الذهب عيار 14

440.34جنيه

27.32 $

سعر الذهب عيار 12

377.43جنيه

23.42 $

سعر الذهب عيار 9

283.08جنيه

17.56 $

اسعار أوقية الذهب

23,476 جنيه

1,457 $

اسعار جنيه الذهب

5,284 جنيه

327.86 $

اسعار كيلو الذهب

754,875 جنيه

46,836 $



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