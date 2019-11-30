سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-11-2019.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر ببداية تعاملات الأسبوع

سعر الذهب اليوم في مصر





استقر سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-11-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة في مصر، وكانت أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة وصلت الى 7 جنيهات وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-11-2019





سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 655 جنيه للجرام إلى 657 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 757 جنيه إلى 758 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 556 إلى 557 جنيه للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5255 جنيه للجرام اليوم.





اسعار الذهب العالمي





ارتفعت أسعار الذهب العالمية في أخر تعاملاتها اليوم الجمعة بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3%، فيما صعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.





ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5 % حتى الآن في 2019، وتلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.







