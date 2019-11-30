"سلامتك حمودة الطيب".. لطيفة تساند محمد فؤاد بعد تعرضه لوعكة صحية

حرصت الفنانة لطيفه علي مسانده الفنان محمد فؤاد بعد تعرضه لوعكه صحيه تسبب بنقله الي المستشفي، ونشرت لطيفة صوره للفنان محمد فؤاد من داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" وكتبت تعليق عليها قائله: "‏الف سلامه عليك يا حموده الطيب الغالى.‎محمد _فؤاد".





و خضع الفنان محمد فؤاد، لفحوصات طبية كشفت عن إصابته بأرتفاع في ضغط الدم، وقد تم إخضاعه لفحوصات طبية، ثم سمح له الطبيب المعالج بالعودة لمنزله، والالتزام بالراحة التامة خلال هذه الأيام.





وبدأت حالة الفنان محمد فؤاد، في تحسن شديد بعد إجراءات الفحوصات الطبية.





ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان محمد فؤاد، اليوم السبت أولي حلقات مسلسل "الضاهر" عبر فضائية شاشة "الحياة"، وكان تم تأجيل عرض المسلسل لفترة طويلة.





ويشار أن المطربة لطيفة تستعد هذه الأيام، لطرح ألبومها الجديد الذي من المقرر طرحه في يناير المقبل، والذي كان من المقرر طرحه في 2019 ولكن طالبت لطيفة، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بمساعدتها في تحديد موعد طرح الألبوم.





وبعد مساعدة جمهورها لها قررت أن موعد نزول الألبوم سيكون في 2020 و وعدت جمهورها بتقديم الأفضل عندها.





وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الموزعين والشعراء والملحنين من ضمنهم حسام سعيد، محمود أنور، أحمد عاطف، سامر أبو طالب، إسلام صبري، عمرو المصري، محمدي.





