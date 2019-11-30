Advertisements
Advertisements
Advertisements

"سلامتك حمودة الطيب".. لطيفة تساند محمد فؤاد بعد تعرضه لوعكة صحية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:20 ص
Advertisements
لطيفة
لطيفة
رانيا ماهر
Advertisements
حرصت الفنانة لطيفه علي مسانده الفنان محمد فؤاد بعد تعرضه لوعكه صحيه تسبب بنقله الي المستشفي، ونشرت لطيفة صوره للفنان محمد فؤاد من داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" وكتبت تعليق عليها قائله: "‏الف سلامه عليك يا حموده الطيب الغالى.‎محمد _فؤاد".


و خضع الفنان محمد فؤاد، لفحوصات طبية كشفت عن إصابته بأرتفاع في ضغط الدم، وقد تم إخضاعه لفحوصات طبية، ثم سمح له الطبيب المعالج بالعودة لمنزله، والالتزام بالراحة التامة خلال هذه الأيام.


وبدأت حالة الفنان محمد فؤاد، في تحسن شديد بعد إجراءات الفحوصات الطبية.


ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان محمد فؤاد، اليوم السبت أولي حلقات مسلسل "الضاهر" عبر فضائية شاشة "الحياة"، وكان تم تأجيل عرض المسلسل لفترة طويلة.


ويشار أن المطربة لطيفة تستعد هذه الأيام، لطرح ألبومها الجديد الذي من المقرر طرحه في يناير المقبل، والذي كان من المقرر طرحه في 2019 ولكن طالبت لطيفة، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بمساعدتها في تحديد موعد طرح الألبوم.


وبعد مساعدة جمهورها لها قررت أن موعد نزول الألبوم سيكون في 2020 و وعدت جمهورها بتقديم الأفضل عندها.


وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الموزعين والشعراء والملحنين من ضمنهم حسام سعيد، محمود أنور، أحمد عاطف، سامر أبو طالب، إسلام صبري، عمرو المصري، محمدي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد فؤاد في العناية المركزة محمد فؤاد حالة محمد فؤاد ازمة محمد فؤاد

أخبار تهمك

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 17 ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 17 ساعة

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 14 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 14 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 14 ساعة

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 15 ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

الآن

موضوعات متعلقة

تعرض خالد سليم لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

لطيفة تشوق جمهورها عن عملها الجديد: "خليكوا جاهزين"

لطيفة عن موعد طرح ألبومها: "خلاص قربنا نخلص"

لطيفة تعلن عن مفاجأة في ألبومها الجديد

لطيفة تطلب المساعدة من جمهورها !

لطيفة تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status