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انفجار يستهدف سيارة عسكرية تابعة لميليشيا أحرار الشام بسوريا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
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انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام سوريا، بانفجار عبوة ناسفة في سيارة عسكرية تابعة لميليشيا أحرار الشام، في بلدة الفوعة بالقرب من مدينة إدلب.

 

وبحسب المرصد السوري، تسبب الانفجار بمقتل عنصر مسلح من ميليشيا "المغاوير" الإرهابية التي تعتبر من قوات المهام الخاصة التابعة لأحرار الشام، بالإضافة إلى خسائر مادية في المكان المحيط.

 

ووثق المرصد السوري، الانفجار على الطريق الواصل بين مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة ميليشيات هيئة تحرير الشام وبلدة سرمين.

 

وأسفر انفجار العبوة عن إصابة مواطن أثناء مروره بالقرب من منطقة الانفجار.

 

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 607 مسلحين و167 مدنياً بينهم 21 طفلاً و14 امرأة، قضوا بتفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل.

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الكلمات المفتاحية

ميليشيا أحرار الشام سيارة عسكرية سوريا انفجار

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