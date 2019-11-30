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المغرب: إحباط محاولة انتحار جماعية من أعلى القنطرة الجديدة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:15 ص
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محاولة انتحار جماعية
محاولة انتحار جماعية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن عدد من النزلاء السابقين بمؤسسة "خيرية عين الشق" الاجتماعية، هددوا بالانتحار الجماعي من أعلى القنطرة الجديدة في سيدي معروف بالدار البيضاء.

 

وتجمع النزلاء، على القنطرة المذكورة، مهددين بإلقاء أنفسهم من الأعلى نحو الطريق المكتظ بالسيارات.

 

وقد أشارت وسائل الإعلام المغربية، إلى أن قوات الأمن حضرت لمنع المحتجين من تنفيذ تهديدهم.

 

وقالت وسائل الإعلام المغربية، إن الشباب اعتادوا على تنظيم وقفات احتجاجية كل جمعة أمام مقر عمالة مقاطعة عين الشق بسيدي معروف، إلا أنهم غيروا مكان الاحتجاج وتوجهوا لقنطرة سيدي معروف الجديدة، مهددين بالانتحار في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

 

إلى ذلك أوضحت وسائل الإعلام أن هؤلاء الشباب كانوا نزلاء لـ"خيرية عين الشق"، ولأن أعمارهم لم تعد تسمح لهم بالتواجد بهذه المؤسسة، تم إخراجهم منها وهدم البناء حيث كانوا يسكنون.

 

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الكلمات المفتاحية

محاولة انتحار جماعية المغرب أعلى القنطرة الجديدة

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