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عاصفة شتوية شديدة تضرب ولاية أريزونا الأمريكية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:56 ص
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عاصفة شتوية
عاصفة شتوية
وكالات
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هددت عاصفة شتوية شديدة، بإلغاء سفر الملايين بولاية أريزونا الأمريكية، مع تحركها شرقا بعد يوم واحد من عطلة عيد الشكر.

 

وكان مجلس بلدة توسايان، قد أعلن حالة الطوارئ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد أن تقطعت السبل بنحو ألف شخص دون تدفئة أو كهرباء، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء والجليد الذي بلغ سمكه نحو 60 سنتيمترا، والذي جعل من المستحيل استخدام الطرق.

 

وفي بيان، قال كريج ساندرسون رئيس البلدية: "نعمل مع فريق مجلس إدارة حالات الطوارئ وإدارة النقل بأريزونا وهيئة المتنزهات الوطنية مع إعطاء أولوية لفتح الطرق".

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أضاف ساندرسون، أن السبل تقطعت بأكثر من ألف من السكان والسائحين في توسايان بحلول مساء الجمعة، وإنه تم إعداد ملاجئ داخل المتنزه الوطني.

 

وتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يزيد سمكها عن30 سنتيمترا عبر المناطق الجبلية بولايات كولورادو ويوتا وأريزونا الجمعة قبل تحرك العاصفة شرقا إلى المناطق العليا بالغرب الأوسط الأميركي، وفق ما نقلت "رويترز".

 

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع تحول أمطار ثلجية إلى عواصف ثلجية في مناطق بولايات مينيسوتا وويسكونسن وميشيغان ابتداء من مساء الجمعة، مع احتمال سقوط ثلوج يزيد سمكها عن 46 سنتيمترا في بعض المناطق الجبلية.

 

وأضافت أن بعض الجليد قد يظهر في شمال شرق البلاد بحلول صباح الأحد، وقد تشهد نيويورك ومناطق أخرى حتى ساحل الأطلسي هطول أمطار يوم الأحد.

 

وذكرت رابطة السيارات الأميركية إنه كان من المتوقع أن يسافر أكثر من 4 ملايين أمريكي جوا، كما كان من المتوقع أن يقطع 49 مليون آخرين ما لا يقل عن 80 كيلومترا أو أكثر بالسيارات بمناسبة عيد الشكر.

 

وعطل الجو الشتوي السفر الأسبوع الماضي قبل احتفالات عيد الشكر يوم الخميس، مع إعلان المطارات في مينيابوليس وشيكاغو عن تأجيل أو إلغاء مئات الرحلات الجوية.

 

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الكلمات المفتاحية

ولاية أريزونا عاصفة شتوية امريكا المسافرين

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