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محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
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يستقبل ليفربول نظيره برايتون في الخامسة من مساء اليوم السبت على ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الرابغة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويتطلع رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لمواصلة مسيرتهم المميزة في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" هذا الموسم والوصول للفوز الـ13.

ويطمع الريدز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم ومواصلة التربع على سلم ترتيب الدوري.

ويغيب عن ليفربول في مباراة اليوم الثنائي المصاب جويل ماتيب والبرازيلي فابينهو، فيما أكد كلوب جاهزية نابي كيتا بعد التعافي من الإصابة.

واستقر كلوب على التشكيل الذي سيخوض به ليفربول مباراة اليوم أمام برايتون، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :- 

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أليسكندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون 

خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - تشامبرلين 

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.
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الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول محمد صلاح ليفربول وبرايتون ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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