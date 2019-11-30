"سحب مهيأة لسقوط الأمطار".. الأرصاد تكشف طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت، 30 نوفمبر 2019، أكدت فيه أنه يسود طقس دافئ على كافة أنحاء البلاد، بارد ليلا.





وأوضحت الهيئة في بيانها: "يسود طقس دافئ علي كافة الانحاء نهاراً بارد ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا".





ولفتت إلى أنه بالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط، فيه خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة الموج في البحر الأحمر فهي مضطربة ويتراوح ارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف المتر.





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 16 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 23

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 12 23

السلوم 12 22

سيوة 09 22

بورسعيد 17 23

دمياط 16 23

الزقازيق 13 25

الاسماعيلية 12 25

السويس 15 25

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 15 24

نخل 06 23

نويبع 18 24

طابا 13 22

كاترين 03 19

الطور 16 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 25

بنى سويف 14 24

المنيا 12 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 13 26

أسوان 15 27

أبو سمبل 13 26

الوادي الجديد 11 25

شلاتين 19 28

أبو رماد 18 27

حلايب 22 26

رأس حدربة 21 25