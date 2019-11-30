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مانشستر سيتي يخطط لتحصين نجمه ضد ريال مدريد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:58 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط من أجل تجديد عقد نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج وذلك بسبب رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النجم الإنجليزي.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن مسئولي مانشستر سيتي سيبدأون المفاوضات مع سترلينج لتجديد العقد على الرغم من أن النادي جدد عقد اللاعب في نوفمبر 2018.

وأكدت الهيئة البريطانية أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد الحالي الذي ينتهي في عام 2023، حيث قد يتم تمديد عقد اللاعب حتى 2025.

وذكرت الهيئة البريطانية أن سترلينج الذي يبلغ من العمر 24 عاماً يلعب في مانشستر سيتي منذ 2015 قادماً من ليفربول وأنه خاض مع مانشستر سيتي 210 مباراة وسجل 83 هدفاً وصنع 70 هدف حتى الآن.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية في ديسمبر من العام الماضي بأن تشيلسي منع 4 من جماهير الفريق من حضور المباريات خلال الفترة المقبلة بسبب واقعة تعرض رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي لهتافات عنصرية في مباراة الفريقين بالجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية بأن تشيلسي قرر حرمان المشجعين الأربعة من حضور المباريات حتى إجراء المزيد من التحقيقات في بشأن هذه الأزمة.
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الكلمات المفتاحية

مبارايات الدوري الانجليزي مانشستر سيتي الدوري الانجليزي

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