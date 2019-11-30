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رونالدو مرشح لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:51 ص
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رونالدو
رونالدو
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن قرعة دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا قد تسفر عن مواجهة محتملة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أن كريستيانو رونالدو مرشح للعودة إلى سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد لأول مرة منذ انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز في صيف عام 2018.

وذكر موقع دياريو آس الإسباني أن باريس سان جيرمان الفرنسي تعادل مع ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال اوروبا هذا الموسم على ملعب الأخير سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي. جاء هدفي الميرنجي عن طريق كريم بنزيما بينما نجح كلا من كيليان مبابي وبابلو سارابيا في تسجيل هدفي النادي الفرنسي في الدقائق الأخيرة قبل نهاية المباراة.

وأوضح الموقع الإسباني أن فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد حسما تأهلهما في تلك المجموعة بينما يتنافس كلا من كلوب بروج البلجيكي وجالطا سراي التركي على المركز الثالث المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أنه هناك احتمالية لمواجهة ريال مدريد في الدور المقبل من البطولة مع فرق : يوفنتوس الإيطالي أو بايرن ميونخ الالماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تأهلها كأوائل عن مجموعاتها.

وأفاد الموقع الإسباني بأن كريستيانو رونالدو نجح مع السيدة العجوز في ضمان صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة. ومن المحتمل أن تسفر القرعة التي ستجري الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا عن احتمالية مواجهة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أنه قد يظهر كريستيانو رونالدو في سانتياجو بيرنابيو لأول مرة منذ انتقاله من المرينجي إلى السيدة العجوز في صيف عام 2018.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني سيفوز بالكرة الذهبية وذلك للمرة السادسة في تاريخه على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن ذلك حتى الآن.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البرغوث الأرجنتيني قد تم إبلاغه بالفعل بتتويجه بالجائزة على الرغم من أن حفل توزيع الجوائز سيكون يوم الإثنين في الثاني من ديسمبر المقبل كما أن فريقًا من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية قد سافر بالفعل إلى برشلونة من أجل إجراء التقرير المصور والمقابلة مع ميسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي هو ضمن قائمة تضم ثلاثة نجوم للتتويج بالجائزة هذا العام بالإضافة إلى منافسه الدائم وغريمه التقليدي البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي.
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ريال مدريد رونالدو دوري الابطال

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