تعرف على مكان جنازة وعزاء النائب محمد بدوي دسوقي

أعلنت صفحة النائب الراحل محمد بدوي دسوقي، عن إقامة جنازة الفقيد من مسجد بدوى بشارع البحر الأعظم والعزاء بنفس العنوان.





وقالت الصفحة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى النائب محمد بدوى دسوقى، والجنازة من مسجد بدوى بشارع البحر الأعظم والعزاء بنفس العنوان".





توفى النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة مساء الجمعة، أثناء حضوره حفل زفاف نجلته، على نجل الحاج فاروق سعد، ابنته بقاعة القاهرة في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.





وقال شهود عيان، إن النائب أصيب بأزمة قلبية، أثناء حفل الزفاف، وتوفى قبل وصول سيارة الإسعاف ولم تنجح أيضا الإسعافات الأولية.





واضطر أسرة العروسين إلغاء الحفل، وسط حالة حزن شديد من أهالي النائب البرلماني، بسبب وفاته المفاجئة.