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بوصلة رقص.. روبي تشعل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:34 ص
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بوابة الفجر
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أشعلت الفنانة روبي، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بوصلات رقص على أنغام، أغنية "ليه بيداري كده" في دورته الـ 41.

وتفاعل حضور الحفل مع روبي، التي تألقت بالغناء بفستان قصير، بالتصفيق والرقص.

فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.


بوصلة رقص.. روبي تشعل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
بوصلة رقص.. روبي تشعل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
بوصلة رقص.. روبي تشعل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
بوصلة رقص.. روبي تشعل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
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الكلمات المفتاحية

تنظيم أيام القاهرة لصناعة السينما

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