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خالد منتصر: أزمتنا أننا مازلنا نسمي الغزوات فتوحات (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
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خالد منتصر
خالد منتصر
جرجس ميلاد
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انتقد الدكتور والإعلامي خالد منتصر، استمرار استخدام تعبير "فتوحات إسلامية"، حتى الآن قائلا: "مازلنا نسمي الغزوات فتوحات".

وأضاف "منتصر" خلال حواره ببرنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" لم يأتيا بأفعالهما الوحشية من عندهما، ولكن لديهما وقائع ونصوص من التراث يستندان عليها، مؤكدا أن الأزمة هنا أن رجال الدين لم يكن لديهم شجاعة ليعترفوا بأن هناك أخطاء في التراث كما فعل رجال الدين في أوروبا.

وتابع: "ما زلنا نسمى الغزوات فتوحات، وما زلنا نبكى على الأندلس حتى هذه اللحظة، رغم أنها ملك الأسبان وتم غزوها مثل قيام فرنسا بغزو الجزائر".

وأضاف:"الناس أصبحت مغيبة وهناك البعض يحتاج إلى صدمة كهربائية؛ أو بمعنى أدق تنظيم إيقاع المخ، لافتًا إلى أن الماضي أصبح وثنا وأصبح الاجترار التاريخي وظيفة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حنين للمناطق المضيئة في الماضي التي توارت، لكن المناطق المظلمة هي التي تسود حاليا، موضحا أن قصة "عقبة بن نافع" التي يتم تدريسها في المرحلة الإعدادية بها قصة عن قطع رأس أحد الأشخاص، معقبا: هذا لا يتناسب مع الفئة العمرية للطلاب في المرحلة الإعدادية.
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الكلمات المفتاحية

داعش خالد منتصر تنظيم القاعدة الاندلس الإرهاب

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