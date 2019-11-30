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يدعى "عثمان خان".. القبض على منفذ هجوم جسر لندن

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
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الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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كشفت الشرطة البريطانية، أنها ألقت القبض على منفذ هجوم الطعن بمنطقة جسر لندن، والذي قام بقتل شخصين، وإصابة عدد من المواطنين.

وقالت الشرطة في بيان لها إن المتهم يدعى "عثمان خان"، ويبلغ من العمر 28 عاما، فيما كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن المتهم  أفرجت عنه السلطات من السجن؛ قبل عام بعد الاتفاق على ارتداء جهاز إلكترونى يرصد تحركاته، بعد إدانته فى جريمة لها صلة بالإرهاب.

وأكدت الشرطة أنها لا تبحث حاليا عن أى شخص آخر على صلة بحادث الطعن فى جسر لندن.
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