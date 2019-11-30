هاني عازر: رئيس شركة ألمانية يضع صورة الرئيس السيسي في مكتبه (فيديو)



وأوضح "عازر" خلال حواره ببرنامجه "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن رئيس الشركة الألمانية للحفارات منبهر جدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا: "الرئيس السيسي كان طبيعيًا، كان بيقولهم إحنا معندناش إمكانيات ألمانيا فساعدونا، ولما تساعدونا هتساعدوا نفسكم".



وأكد خبير الأنفاق العالمي، أن رئيس الشركة الألمانية للحفارات وضع صورته مع الرئيس السيسي في مكتبه، ويفتخر بها للغاية، مضيفا: "كل ما بيروح في حتة بيفتخر بمقابلته مع الرئيس السيسي"، مستكملًا: "الرئيس السيسي يكتسب كل من يقابله كصديق له".

قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إن رئيس الشركة الألمانية للحفارات أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان وطني عظيم، وأن الجميع يجب أن يساعده.