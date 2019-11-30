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ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:07 ص
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بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني طالب إدارة ناديه بعلاج ثغرات الفريق الكتالوني من أجل تحقيق الحلم والوقوف على منصة التتويج أوروبياً في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن ميسي يرى ضرورة تحرك إدارة البلوجرانا للتعاقد مع ظهير أيمن جديد في ظل عدم اقتناعه بالأسماء الحالية داخل الفريق الكتالوني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي طلب من إدارة البارسا التعاقد مع جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كيميتش يمتلك القدرة على تقديم الإضافة المطلوبة وعلاج ثغرة الظهير الأيمن في كتيبة البلوجرانا في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع كيميتش لاعب بايرن ميونخ الذي يمتلك خبرة كبيرة، حيث يلعب في الفريق البافاري الأول منذ أن كان في العشرين من عمره علماً بأن النادي البافاري دفع 7.5 مليون يورو للتعاقد معه من شتوتجارت الألماني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلوتة لن يجد الطريق سهلاً نحو التعاقد مع كيميتش، حيث يعتبر اللاعب خليفة فيليب لام نجم الفريق السابق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تكلفة التعاقد مع كيميتش قد تكلف خزينة برشلونة مبلغاً يصل إلى 80 مليون يورو أو أكثر في الفترة المقبلة.

وتفوق جوشوا كيميتش الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ الألماني في شهر مايو من العام الماضي على كافة اللاعبين في مركز الظهير سواء الأيمن أو الإيسر في أوروبا.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن أفضل ظهير في أوروبا لم يكن من برشلونة أو ريال مدريد على أساس وجود مارسيلو وجودي ألبا وكارفاخال في الفريقين.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأرقام منحت كيميتش التفوق على الجميع بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونخ في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا. 
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